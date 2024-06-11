Прощавай, засмічення у ванній чи на кухні: Марина Жукова розповіла, як позбутися неприємностей за кілька хвилин
Експертка з чистоти Марина Жукова, яка самостійно може вирішити навіть складні питання із сантехнікою, розповіла й показала, як вона позбулася засору у раковині.
За словами Марини, цей спосіб «допоможе впоратися з цією неприємністю лише за кілька хвилин!»
Знадобляться: харчова сода, груба сіль, оцет 9%, окріп.
Сам процес виглядає так:
У раковину висипаємо пів склянки харчової соди.
Додаємо пів склянки грубої солі.
У зливний отвір виливаємо ¼ склянки оцту 9%. Можна додати трохи більше.
Відразу ж вливаємо 1 літр окропу.
Залишаємо все це діяти на 30−60 хвилин.
Через годину вмикаємо гарячу воду і даємо їй текти протягом 1−3 хвилин.
В результаті зник не тільки засор, а й неприємний запах.
Якщо засмічення дуже сильне, процедуру можна повторити кілька разів.
«Я, як і ви, не люблю витрачати гроші на хімію. Цей простий спосіб не тільки ефективний, але й абсолютно безпечний для вашого здоров'я та навколишнього середовища», — впевнена пані Жукова.
Метод працює не тільки для раковин, а й для ванн, душових кабін та інших труб.
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