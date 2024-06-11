Прощавай, засмічення у ванній чи на кухні: Марина Жукова розповіла, як позбутися неприємностей за кілька хвилин

Експертка з чистоти Марина Жукова, яка самостійно може вирішити навіть складні питання із сантехнікою, розповіла й показала, як вона позбулася засору у раковині.

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За словами Марини, цей спосіб «допоможе впоратися з цією неприємністю лише за кілька хвилин!»

Знадобляться: харчова сода, груба сіль, оцет 9%, окріп.

Сам процес виглядає так:

У раковину висипаємо пів склянки харчової соди.

Додаємо пів склянки грубої солі.

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У зливний отвір виливаємо ¼ склянки оцту 9%. Можна додати трохи більше.

Відразу ж вливаємо 1 літр окропу.

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Залишаємо все це діяти на 30−60 хвилин.

Через годину вмикаємо гарячу воду і даємо їй текти протягом 1−3 хвилин.

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В результаті зник не тільки засор, а й неприємний запах.

Якщо засмічення дуже сильне, процедуру можна повторити кілька разів.

«Я, як і ви, не люблю витрачати гроші на хімію. Цей простий спосіб не тільки ефективний, але й абсолютно безпечний для вашого здоров'я та навколишнього середовища», — впевнена пані Жукова.



Метод працює не тільки для раковин, а й для ванн, душових кабін та інших труб.

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