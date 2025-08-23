- 22:02 Як їсти чебурек по етикету: у деяких ресторанах вам видадуть спеціальний аксесуар
- 21:33 «Мова — це щит ідентичності народу»: співачка SOWA про те, як українці зберігають незалежність
- 21:02 Ви платите більше за електроенергію через електрочайник: є варіанти зекономити
- 20:44 «Туристи-репітори мають у готелях чимало привілеїв», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 20:34 За короткий час втратив батьків та сестру: на Донеччині поліг захисник із Черкащини
- 20:17 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 20:07 Сирні галушки: чудовий варіант вечері для всієї родини
- 19:45 «Люблю покращувати звичайне»: Меган Маркл взялась за домашні картопляні чипси
- 19:32 Чи зможе Зеленський втримати президентство? Рейтинги розділили країну
- 19:21 На США більше не можна покладатися: німецький політик порушив питання ракет «Таурус»
- 18:58 «Ідеальний час»: як Дженніфер Лопес провела річницю розриву з Беном Аффлеком
- 18:54 Розплата за Бучу: ГУР ліквідувало окупантів, причетних до масових звірств
Електричний чайник — один із найчастіше використовуваних приладів у домі. Це може здатися дрібницею, але під час щоденного кип'ятіння води він може споживати дивовижну кількість енергії. Щобільше, сам прилад не завжди винен. Часто саме наші звички та незначні упущення призводять до зростання рахунків за електроенергію та менш ефективної роботи чайника, пише видання Zielony Ogrodek.
Хоча чайник здається простим у використанні, саме тут ми робимо найбільше помилок. Варто знати про них, щоб уникнути марнування енергії та грошей.
Відміряйте лише ту кількість води, яка вам дійсно потрібна. Це найпростіший спосіб заощадити гроші. Багато чайників мають мірну склянку — використовуйте її. Якщо вам потрібна чашка чаю, закип'ятіть лише чашку води, а не половину чайника.
Накип в чайнику діє як ізолятор, через що нагрівальний елемент працює довше та споживає більше енергії. Регулярно видаляйте накип. Оцет, лимонна кислота або спеціальні засоби для видалення накипу — існує багато варіантів. Регулярне очищення допоможе нагрівальному елементу швидше нагрівати воду та продовжить термін служби приладу.
Якщо прилад має несправний вимикач, нагрівальний елемент може продовжувати працювати навіть після того, як вода закипіла. Якщо ви помітили, що чайник довше кипить, перевірте, чи він автоматично вимикається. Якщо є проблеми, подумайте про ремонт або заміну приладу — це безпечніше та, в довгостроковій перспективі, дешевше рішення.
Раніше фахівці назвали прості та безпечні методи, як швидко видалити застарілий жир із духовки.130
