Ви платите більше за електроенергію через електрочайник: є варіанти зекономити

Електричний чайник — один із найчастіше використовуваних приладів у домі. Це може здатися дрібницею, але під час щоденного кип'ятіння води він може споживати дивовижну кількість енергії. Щобільше, сам прилад не завжди винен. Часто саме наші звички та незначні упущення призводять до зростання рахунків за електроенергію та менш ефективної роботи чайника, пише видання Zielony Ogrodek.

Хоча чайник здається простим у використанні, саме тут ми робимо найбільше помилок. Варто знати про них, щоб уникнути марнування енергії та грошей.

Відміряйте лише ту кількість води, яка вам дійсно потрібна. Це найпростіший спосіб заощадити гроші. Багато чайників мають мірну склянку — використовуйте її. Якщо вам потрібна чашка чаю, закип'ятіть лише чашку води, а не половину чайника.

Накип в чайнику діє як ізолятор, через що нагрівальний елемент працює довше та споживає більше енергії. Регулярно видаляйте накип. Оцет, лимонна кислота або спеціальні засоби для видалення накипу — існує багато варіантів. Регулярне очищення допоможе нагрівальному елементу швидше нагрівати воду та продовжить термін служби приладу.

Якщо прилад має несправний вимикач, нагрівальний елемент може продовжувати працювати навіть після того, як вода закипіла. Якщо ви помітили, що чайник довше кипить, перевірте, чи він автоматично вимикається. Якщо є проблеми, подумайте про ремонт або заміну приладу — це безпечніше та, в довгостроковій перспективі, дешевше рішення.

