Ця річ точно є у вас під руками: чудовий спосіб позбутися неприємного запаху у холодильнику

Ваш холодильник може виглядати ідеально чистим, але якщо неприємний запах не зникає, проблема криється глибше. Деякі запахи проникають крізь пластикові стінки та ущільнювачі, особливо якщо в ньому зберігалися ароматні продукти, такі як сир з блакитною пліснявою, риба або варена капуста. У таких випадках простого очищення мийним засобом вже недостатньо. Вам потрібен засіб, який не тільки маскує, але й поглинає частинки запаху.

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Активоване вугілля — найкращий спосіб боротьби з неприємними запахами в холодильнику. Він діє як губка для частинок запаху — не маскує їх, а зв’язує та вловлює. Важливо, що його ефективність триває до кількох тижнів. Просто насипте гранули вугілля в невелику миску та поставте її на полицю — бажано подалі від їжі, наприклад, у кутку холодильника, пише видання Zielonyo Grodek.

Ви можете придбати цей тип вугілля в аптеці у формі таблеток та подрібнити їх, але гранульоване вугілля — той самий тип, що використовується в акваріумних фільтрах або очищувачах повітря — є кращим варіантом. Воно недороге, без запаху та не вносить жодних неприємних запахів у холодильник.

Невеликої миски з активованим вугіллям достатньо, щоб ефективно позбутися неприємних запахів у вашому холодильнику. Гранули вугілля поглинають запахи до кількох тижнів — без хімікатів, без зусиль, без ризику.

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Хоча активоване вугілля є натуральним і безпечним, важливо дотримуватися кількох правил. Найкраще розмістити миску в місці, захищеному від випадкового розливання, наприклад, у контейнері для овочів і фруктів або на окремій полиці. Уникайте контакту з їжею — вугілля нетоксичне, але воно не повинно змішуватися з їжею.

Для ще кращих результатів поєднуйте його з іншим поглиначем — наприклад, використовуйте миску з кавою у верхній частині холодильника, а вугілля — знизу.

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