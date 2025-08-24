41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
Клуб споживачів

Що потрібно зробити, щоб малина плодоносила двічі на рік: порада бабусі-городниці

16:07 24 серпня 2025
Як отримати два врожаї малини за сезон

Малина може плодоносити двічі за сезон, але багато садівників цього не знають. Для кращого цвітіння важливо правильно обрізати та вчасно поливати рослину, що стимулює ріст нових пагонів, пишуть Добрі Новини.

Після першого врожаю потрібно обрізати всі плодові стебла під корінь, звільнивши місце для молодих пагонів. Одночасно з обрізкою варто підживити малину органічними добривами (гноєм чи компостом), але уникати азотних, щоб не стимулювати зайвий ріст листя.

Полив має бути рясним (20−30 літрів на м²) і регулярним — кожні 7−10 днів, особливо під час зав’язування плодів. Мульчування соломою або скошеною травою допоможе зберігати вологу та захистити коріння. Шар мульчі має бути не менш як 5−7 сантиметрів, але не варто відкладати його щільно до стебла.

Для ремонтантних сортів технологія відрізняється — їх можна обрізати повністю восени, а наступного року рослина дасть набагато кращий урожай.

Якщо пагони занадто довгі й тонкі, їх можна вкоротити на третину для стимуляції росту нових гілок та квіткових бруньок. Однак обрізати малину пізніше середини серпня не рекомендується, щоб пагони встигли підготуватись до зими. Друга хвиля плодоношення дає менший урожай, але ягоди значно більші та солодші.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим краще підживлювати малину, щоб вона виросла великою та солодкою.

