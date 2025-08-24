- 16:53 Не по-королівськи: що насправді сказав принц Філіп після весілля Гаррі й Меган
- 16:24 В Україні хочуть запровадити обов’язкову другу пенсію: що запланували в Кабміні
- 16:07 Що потрібно зробити, щоб малина плодоносила двічі на рік: порада бабусі-городниці
- 15:39 Коні, Півні та Свині можуть розраховувати на додатковий дохід, а на Мавп чекають корисні знайомства: східний гороскоп на 25 — 31 серпня
- 15:22 У Румунії назвали гарантії безпеки, які можуть надати Україні
- 14:52 Помпео застерігає Трампа: поступки путіну лише гарантують наступну агресію і заохочують диктаторів усього світу
- 14:23 Справедлива позиція: у КНР відреагували на слова Зеленського, який не вважає країну гарантом безпеки
- 13:56 Хто з пенсіонерів може легально не платити за комуналку — пояснення ПФУ
- 13:31 «Надзвичайно вдячна Богу за те, що я — українка»: відома співачка про гордість за свою країну
- 13:19 Норвегія профінансує поставку німецьких систем Patriot до України
- 13:09 У Карпатах уже випав перший сніг, але спека ще повернеться: прогноз синоптиків на тиждень 25 — 31 серпня
- 13:08 У Вірменії російський винищувач врізався в стовб
Що потрібно зробити, щоб малина плодоносила двічі на рік: порада бабусі-городниці
Малина може плодоносити двічі за сезон, але багато садівників цього не знають. Для кращого цвітіння важливо правильно обрізати та вчасно поливати рослину, що стимулює ріст нових пагонів, пишуть Добрі Новини.
Після першого врожаю потрібно обрізати всі плодові стебла під корінь, звільнивши місце для молодих пагонів. Одночасно з обрізкою варто підживити малину органічними добривами (гноєм чи компостом), але уникати азотних, щоб не стимулювати зайвий ріст листя.
Полив має бути рясним (20−30 літрів на м²) і регулярним — кожні 7−10 днів, особливо під час зав’язування плодів. Мульчування соломою або скошеною травою допоможе зберігати вологу та захистити коріння. Шар мульчі має бути не менш як 5−7 сантиметрів, але не варто відкладати його щільно до стебла.
Для ремонтантних сортів технологія відрізняється — їх можна обрізати повністю восени, а наступного року рослина дасть набагато кращий урожай.
Якщо пагони занадто довгі й тонкі, їх можна вкоротити на третину для стимуляції росту нових гілок та квіткових бруньок. Однак обрізати малину пізніше середини серпня не рекомендується, щоб пагони встигли підготуватись до зими. Друга хвиля плодоношення дає менший урожай, але ягоди значно більші та солодші.
Раніше «ФАКТИ» писали, чим краще підживлювати малину, щоб вона виросла великою та солодкою.28
Читайте нас у Facebook
Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною