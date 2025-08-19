Як і коли обрізати кущі малини, щоб наступного року отримати рясний урожай ягід

Про врожай малини наступного року потрібно подбати вже зараз. Саме наприкінці серпня-початку вересня кущі малини потребують обрізки. Видаляти варто слабкі, тонкі, хворі стебла. Але не тільки їх.

ВІДЕО ДНЯ

На цьому етапі рослині також варто допомогти підвищити імунітет до хвороб та шкідників та продовжити термін життя самого малинника, пише ukr.media.

Обробити кущі від хвороб і шкідників можна за допомогою мідного купоросу, «Фітолавіну», «Фітоспорину».

Щоб захистити малину від морозів, краще пригнути й укрити залишені пагони звичайної малини.

РЕКЛАМА

Досвідчені садівники знають, що звичайна малина родить на пагонах минулого року. Тому після збору врожаю слід забезпечити їм можливість гармонійного формування.

Тобто пагони, які виросли цього року (однорічні), будуть родити наступного року. А ті, що давали ягоди цього року можна обрізати — вони вже не дадуть врожаю. Обрізати потрібно під корінь, не залишаючи пеньків. Залишити 5−7 найсильніших молодих цьогорічних пагонів на 1 м². Видалити слабкі, тонкі та хворі гілки, навіть якщо вони молоді.

Щоб отримати більше ягід наступного року, потрібно вже цьогоріч підживити кущі фосфорно-калійними добривами для зміцнення коренів і закладки бруньок.

РЕКЛАМА

Фосфор допомагає рослині розвивати коріння, зміцнює її тканини й сприяє формуванню міцних плодових бруньок. Калій підвищує здатність кущів витримувати морози, робить їх стійкішими до хвороб і впливає на розмір та солодкість ягід.

Після підживлення полити й замульчувати малинник перегноєм або компостом для захисту коренів і живлення. Така мульча не тільки захищає коріння від різких перепадів температур, а й підживлює рослини. Грунт стає більш пухким та родючим, допомагає довше утримувати вологу. У такому середовищі добре розвиваються корисні мікроорганізми й дощові черв'яки, які ще більше покращують ґрунт.

Але це не стосується ремонтантної малини, яка ще дасть повторний врожай у вересні-жовтні. Її пагони варто після другого плодоношення зрізати під нуль.

Раніше ми розповідали, чим краще підживлювати малину, щоб вона виросла великою та солодкою.

РЕКЛАМА

112

Читайте нас у Facebook