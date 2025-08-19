- 19:39 «Віддайте землю — і, можливо, вам дозволять пожити»: що нам пропонують під виглядом миру
- 19:20 Українцям виплатять до 40 тисяч грн: хто може сподіватись на допомогу
- 19:00 Схоже на справжнє кохання? Леонардо Ді Капріо зняли з його дівчиною Вітторією Черетті на яхті
- 18:40 Народжувати стало вигідно: держава значно збільшила виплати на дитину
- 18:23 Поки прем’єр-міністр Фіцо дружить з путіним, Словаччина заробляє на зброї для України
- 18:05 Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда
- 18:01 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 17:45 Пенсійна реформа: в уряді розповіли, як планують зберегти кошти українців
- 17:27 Воєнні злочини рф та майбутня робота Спецтрибуналу — головна тема зустрічі генпрокурора та посла Італії в Україні
- 17:24 «Ніхто не питав мого дозволу»: Меган Маркл розплакалася через заяву Букінгемського палацу
- 17:15 Цей продукт рятує серце, покращує сон і бореться з холестерином: вчені шокували результатами
- 16:57 Favbet Tech став партнером IT Arena 2025 у Львові
Як і коли обрізати кущі малини, щоб наступного року отримати рясний урожай ягід
Про врожай малини наступного року потрібно подбати вже зараз. Саме наприкінці серпня-початку вересня кущі малини потребують обрізки. Видаляти варто слабкі, тонкі, хворі стебла. Але не тільки їх.
На цьому етапі рослині також варто допомогти підвищити імунітет до хвороб та шкідників та продовжити термін життя самого малинника, пише ukr.media.
Обробити кущі від хвороб і шкідників можна за допомогою мідного купоросу, «Фітолавіну», «Фітоспорину».
Щоб захистити малину від морозів, краще пригнути й укрити залишені пагони звичайної малини.
Досвідчені садівники знають, що звичайна малина родить на пагонах минулого року. Тому після збору врожаю слід забезпечити їм можливість гармонійного формування.
Тобто пагони, які виросли цього року (однорічні), будуть родити наступного року. А ті, що давали ягоди цього року можна обрізати — вони вже не дадуть врожаю. Обрізати потрібно під корінь, не залишаючи пеньків. Залишити 5−7 найсильніших молодих цьогорічних пагонів на 1 м². Видалити слабкі, тонкі та хворі гілки, навіть якщо вони молоді.
Щоб отримати більше ягід наступного року, потрібно вже цьогоріч підживити кущі фосфорно-калійними добривами для зміцнення коренів і закладки бруньок.
Фосфор допомагає рослині розвивати коріння, зміцнює її тканини й сприяє формуванню міцних плодових бруньок. Калій підвищує здатність кущів витримувати морози, робить їх стійкішими до хвороб і впливає на розмір та солодкість ягід.
Після підживлення полити й замульчувати малинник перегноєм або компостом для захисту коренів і живлення. Така мульча не тільки захищає коріння від різких перепадів температур, а й підживлює рослини. Грунт стає більш пухким та родючим, допомагає довше утримувати вологу. У такому середовищі добре розвиваються корисні мікроорганізми й дощові черв'яки, які ще більше покращують ґрунт.
Але це не стосується ремонтантної малини, яка ще дасть повторний врожай у вересні-жовтні. Її пагони варто після другого плодоношення зрізати під нуль.
Раніше ми розповідали, чим краще підживлювати малину, щоб вона виросла великою та солодкою.112
Читайте нас у Facebook
Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині