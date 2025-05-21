Малина виросте великою та солодкою: полийте її цим простим добривом

Малина — це улюблені садівниками ягідні кущі, які можуть плодоносити протягом багатьох років. За умови, звичайно, що їхні найважливіші потреби будуть задоволені. Важливий не тільки правильний вибір місця та полив, але й удобрення. У цій галузі домашнє добриво з кухонних відходів має великий успіх, пише сайт kobieta.

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Один з ефективних і натуральних способів удобрення малини — це використання добрива, виготовленого з картопляного очищення. Це дешеве, екологічне та ефективне рішення для забезпечення їх цінними інгредієнтами та збагачення ґрунту. Важливо, що картопляне лушпиння містить калій, фосфор, магній і кальцій, які зміцнюють коріння, підтримують цвітіння та сприяють вражаючому плодоношенню. У свою чергу, крохмаль, що міститься в картопляних залишках, сприяє розвитку корисних мікроорганізмів у ґрунті.

Найпростіший спосіб їх використання — закопати лушпиння безпосередньо в землю навколо кущів, на глибину близько 10 см. Також може виникнути спокуса приготувати домашнє добриво.

Зберіть 1 склянку свіжої картопляної шкірки та залийте її 10 склянками гарячої води. Це прикладна кількість — підготуйте достатню кількість добрив для ваших культур, дотримуючись співвідношення 1:10. Накрийте ємність кришкою та поставте в тепле місце на 3 дні. Нарешті, процідіть рідину та полийте кущі малини. Проводьте обробку кожні 3−4 тижні. Влітку ви збиратимете великі та солодкі плоди.

Нагадаємо про те, що малині треба дати у травні, щоб ягід було дуже багато, і все великі та солодкі.

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