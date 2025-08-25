- 13:19 «Азов» зірвав наступ російської армії на Донбасі
Жахлива трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив дівчинку з батькової рушниці
На Київщині, де нещодавно поліцейські застрелили чоловіка, який кинув у них гранату, у Бориспільському районі сталася трагедія: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з мисливської рушниці, що належала його батькові. Про це повідомляє поліція Київської області.
Інцидент стався 23 серпня. До поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в одному з приватних будинків виявили дитину без свідомості з пораненням руки. На місце події виїхали слідчі.
Як повідомляє поліція, попередньо встановлено, що малолітній хлопчик разом із дівчинкою грався у будинку, де мешкає. Під час гри він взяв до рук мисливську рушницю свого батька та здійснив постріл у бік дитини. Від отриманого поранення дівчинка померла.
Батька хлопчика затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Відносно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України).
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
