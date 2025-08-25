41.08 / 41.59 48.01 / 48.72
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Жахлива трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив дівчинку з батькової рушниці

10:02 25 серпня 2025
На Київщині хлопчик випадково застрелив сусідку

На Київщині, де нещодавно поліцейські застрелили чоловіка, який кинув у них гранату, у Бориспільському районі сталася трагедія: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з мисливської рушниці, що належала його батькові. Про це повідомляє поліція Київської області.

Інцидент стався 23 серпня. До поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в одному з приватних будинків виявили дитину без свідомості з пораненням руки. На місце події виїхали слідчі.

Як повідомляє поліція, попередньо встановлено, що малолітній хлопчик разом із дівчинкою грався у будинку, де мешкає. Під час гри він взяв до рук мисливську рушницю свого батька та здійснив постріл у бік дитини. Від отриманого поранення дівчинка померла.

Батька хлопчика затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

РЕКЛАМА

Слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Відносно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Як писали «ФАКТИ», на Волині 11-річний хлопчик наїхав на сестру автомобілем.

РЕКЛАМА

147

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень із 25 по 31 серпня 2025 року

Коні, Півні та Свині можуть розраховувати на додатковий дохід, а на Мавп чекають корисні знайомства: східний гороскоп на 25 — 31 серпня

Рецепт домашнього твердого сиру. Фото Pixabay

Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти

Гороскоп на останній тиждень серпня 2025 року

Астрологи обіцяють успіх цим знакам зодіаку в останній тиждень серпня

Чебурек від Клопотенка не сподобався мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт відомого шеф-кухаря розлютив українських мусульман: що не так із чебуреками від Клопотенка

Наступний матеріал
Новини партнерів