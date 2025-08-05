Трагедія на Волині: 11-річний хлопчик наїхав на сестру автомобілем — дитина загинула

Вечором 4 серпня на Волині під колесами авто загинула малолітня дитина. У селі Немир Луцького району сталася трагедія — загинула дворічна дівчинка. Про це повідомили в обласному главку Нацполіції.

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За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Поряд були його брат та сестра.

Він випадково наїхав на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці.

Крім того, машина зачепила й 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували.

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«Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями на Полтавщині в аквапарку загинув 6-річний хлопчик. Дитина випадково впала у басейн. Його витягнули з води без свідомості та намагалися реанімувати, але марно.

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