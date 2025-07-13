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Під Києвом поліцейські застрелили чоловіка, який кинув у них гранату (фото)

17:36 13 липня 2025
Під Києвом чоловік кинув гранату у поліцейських&nbsp;— Фото: Національна поліція України

На Київщині, де нещодавно загинув маленький хлопчик через те, що на нього покотився Renault Master без водія, під час виклику поліції на домашнє насильство кривдник підірвав гранату: п’ятеро поліцейських постраждали, зловмисник загинув. Про це повідомили в поліції Київщини.

«12 липня о 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї. Під час припинення правопорушення правоохоронці зайшли до будинку та в це час кривдник привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліцейських. Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події», — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Їх доставлено до лікарні.

«Під час обшуку у домоволодінні виявлено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж», — повідомили в поліції.

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