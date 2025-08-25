Не погниє й не зів’яне: 10 найкращих способів зберегти часник до весни

Щоб часник не зіпсувався, а навесні пахнув так само пряно, як у день збирання, важливо дотримати кілька простих правил. «Зелена країна» зібрала поради, які допоможуть зберегти врожай здоровим і соковитим.

Як зазначають експерти, одразу після збирання часник потрібно акуратно обробити. Пошкоджені або порожні головки слід відкинути — вони найбільш вразливі до бактерій та цвілі. Весь урожай важливо добре просушити, бажано — просто на сонці.

Після цього оберіть один із перевірених способів зберігання.

Пучки. Головки зв’язують у пучки за допомогою мотузки й підвішують у сухому приміщенні.

Плетена коса. Висушений часник можна заплести у декоративну «косу» та зберігати у темному сухому місці — шафі або коморі.

Банки. Часник розміщують у банки без кришок. Це захищає від висихання й проростання. Зберігати можна на балконі або в холодильнику.

Мішки. Перед зберіганням часник занурюють у соляний розчин, просушують і складають у полотняні мішки. Взимку головки потрібно періодично перевіряти.

Ящики з сіллю. На дно ящика насипають сіль, викладають часник, пересипаючи кожен шар сіллю. Такий спосіб зберігає соковитість часнику.

Холодильник. Просушений часник кладуть у паперові пакети з додаванням солі або лушпиння цибулі, зберігають окремо від інших продуктів.

Зола. У коробку шарами насипають золу та часник. Верхній шар — обов’язково зола. Такий контейнер можна зберігати навіть на кухні.

Борошно. Ємність засипають борошном, кладуть головки та знову присипають. Потім накривають кришкою.

Лушпиння цибулі. Часник пересипають лушпинням у мішок або кошик і ставлять на антресолі.

Харчова плівка. Кожну головку обгортають у два шари плівки — це зберігає вологу і запобігає висиханню.

