Останнє підживлення часнику: що дати рослині для збільшення її головки

В той час як автори Youtube-каналів «Все своє» та «Агро старт» запекло борються з фітофторою, аграрій з Київщини Валерій (веде канал з майже 200 тисячами підписників «Наша дача») має намір підживити часник — з тим, щоб у нього збільшилась головка і покращилась якість, включно із можливістю довго зберігатися в зимовий період.

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За словами пана Валерія, зараз у часника відносно зелений колір, але за місяць до збирання урожаю часник зазвичай починає жовтіти, так як пластичні речовини, які накопичилися в листях, починають переміщатися в головку рослини.

Витягнувши одну головку часнику, аграрій зазначає, що цибулинка почала ділитися на окремі зубчики. За його словами, саме зараз формується врожай і тому це підживлення буде сприяти подальшому скорішому збільшенню цибулини.

Якщо перед підживленням довгий час не було рясний дощів, то перед цією процедурою треба провести полив. Це дасть можливість підживленню краще проникати до кореневої системи, щоб вона могла бути засвоєною безпосередньо рослиною.

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Аграрій пропонує підживлювати монофосфатом калію.

«Якщо немає монофосфату калію, але є наприклад Майстер з формулою 3 азоту 11 фосфору 38 калію, то можна використати його. Якщо є сірчано-кислий калій, то можна використати сірчано-кислий калій. І по пріоритетам, якщо розставити ці три добрива які я назвав — на першому місці монофосфат калію, тому що калій і фосфор будуть найкращим чином впливати зараз на збільшення головки. Перше. По-друге, вони будуть більш міцними створювати лусачки і завдяки цьому часник буде краще зберігатися і головка буде більшою дійсно, якщо ми підживимо монофосфатом калію, якщо підживимо. На друге місце я би поставив по пріоритету сірчано-кислий калій. Як бачимо це також безазотне добриво. В його складі є багато калію, який буде транспортувати накопичені пластичні речовини з листя в цибулинку. Але в сульфаті калію є також сірка. Якщо ви підживите саме сульфатом калію, то у вас буде гостренький часник», — каже Валерій.

Він додає, що підживлення Майстер він би поставив на третє місце за пріоритетністю. Це підживлення містить азот, який перед збиранням врожаю вже майже не потрібен. Він зменшує вміст сухих речовин і змушує рослину ще працювати над нарощуванням листя в той час як це вже не потрібно. Тому дуже бажано все ж таки використовувати безазотні добрива.

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«Ось чому ми і використовуємо саме монофосфат калію. В яких кількостях його будемо застосовувати: 20 г на 10 л води. Це стандартна норма в принципі», — каже Валерій.

Після додавання підживлення у воду, розчин треба ретельно перемішати. Полив проводимо шляхом розливання по поверхні.

«Навесні я показував: ми проводили перші підживки, там робили біля кожної рослини отвори для того, щоб донести до кореневої системи живильний розчин. Зараз в цьому потреби немає, тому що коренева система часнику вона вже під поверхнею і достане без проблем ось цей розчин який зараз проникає в грунт», — запевняє аграрій.

Валерій додає, що за два тижні безпосередньо до збирання врожаю поливи варто повністю завершувати, адже вода вже не буде потрібна рослинам і навпаки відсутність води за два тижні до збирання врожаю буде стимулювати відтік пластичних речовин з листя в цибулинку.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у червні варто зробити з картоплею та цибулею на городі.

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