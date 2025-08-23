- 17:39 Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати
Зберігатиметься аж до весни: ці поради врятують ваш урожай моркви
Морква — один з найпоширеніших овочів у світі. Вона — незамінний інгредієнт у багатьох кухнях та символ здорового харчування.
Виростити найсмачнішу моркву не так просто. Занадто рано зібрана морква може бути не смачною. Якщо моркву зібрати пізно, вона почне тріскатися, втратить соковитість, частину поживних речовин й буде зберігатися недовго.
Досвідчені фермери завжди знають, що потрібно правильно визначити час, коли викопувати моркву на зиму, пише ТСН.
Не останню роль в цьому грає сорти моркви. Ранні сорти зазвичай дозрівають через 60−90 днів після сходів.
Середньостиглі сорти дозрівають через 100−130 днів після появи сходів, а пізньостиглі — дозрівають через 130−150 днів.
У червні починають збирати моркву ранньостиглих сортів, у липні-серпні — середньостиглу, а перед заморозками — пізньостиглу.
Терміни викопування моркви також залежать від того, які були погодні умови під час її вирощування.
Збирати овоч для зберігання краще до перших заморозків, коли температура повітря буде близько 5 °C. Якщо морква підмерзне, вона зберігатися не буде, а буде гнити.
Пожовкле нижнє листя моркви, що почало сохнути, означає, що прийшов час викопувати врожай.
Починають збір моркви поступово, з вересня до кінця жовтня. За +4 С морква припиняє рости, а з початком морозів — починає гнити.
Ми розповідали, як приготувати мариновану моркву, а також публікували швидкий рецепт корейської моркви.36
