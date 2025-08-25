- 17:01 Рибам — «Диявол» та спокуса, Терезам — «Колесо Фортуни» та поворот долі: Таро-прогноз на 26 серпня
Мінімум цукру — максимум смаку: Сумська показала, як варити натуральний джем
Відома українська акторка і телеведуча Ольга Сумська, яка нещодавно вразила світлинами, поділилася з шанувальниками рецептом ароматного полуничного джему без згущувачів та з мінімальною кількістю цукру.
«Знімаємо стрес біля плити і робимо разом ПОЛУНИЧНИЙ ДЖЕМ БЕЗ ЗГУЩУВАЧІВ, МІНІМУМ ЦУКРУ!» — написала вона.
Інгредієнти:
— Полуниці-1кг,
- Цукор-200гр,
- Сік лимону-половинка (або лимонна кислота чайну ложку на кіло),
- Апельсин-дві дольки зі шкіркою
Спосіб приготування:
Ягоди миють, очищають, ріжуть шматочками й засипають цукром. Після півгодини настоювання з додаванням лимонного соку та подрібненого апельсина масу ставлять на сильний вогонь. Варіння триває близько півгодини, і весь цей час суміш потрібно безперервно помішувати.
Головний секрет рецепта полягає в тому, що пінку не знімають — саме вона стає природним загусником, завдяки чому джем набуває потрібної консистенції. Коли рідина википить майже наполовину, пінка зникає сама, а готовий продукт розливають у стерильні банки та закручують кришками.
Краще використовувати глибокий посуд, адже джем «стріляє» гарячими краплями під час варіння, а для великих обсягів — навіть брати відро.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати джем із дині.139
