Відома українська акторка і телеведуча Ольга Сумська, яка нещодавно вразила світлинами, поділилася з шанувальниками рецептом ароматного полуничного джему без згущувачів та з мінімальною кількістю цукру.

«Знімаємо стрес біля плити і робимо разом ПОЛУНИЧНИЙ ДЖЕМ БЕЗ ЗГУЩУВАЧІВ, МІНІМУМ ЦУКРУ!» — написала вона.

Інгредієнти: — Полуниці-1кг,

- Цукор-200гр,

- Сік лимону-половинка (або лимонна кислота чайну ложку на кіло),

Ягоди миють, очищають, ріжуть шматочками й засипають цукром. Після півгодини настоювання з додаванням лимонного соку та подрібненого апельсина масу ставлять на сильний вогонь. Варіння триває близько півгодини, і весь цей час суміш потрібно безперервно помішувати. Головний секрет рецепта полягає в тому, що пінку не знімають — саме вона стає природним загусником, завдяки чому джем набуває потрібної консистенції. Коли рідина википить майже наполовину, пінка зникає сама, а готовий продукт розливають у стерильні банки та закручують кришками. Краще використовувати глибокий посуд, адже джем «стріляє» гарячими краплями під час варіння, а для великих обсягів — навіть брати відро.

