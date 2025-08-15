Джем із дині: ароматні ласощі, які сподобаються кожному

Наші кулінарні цікавинки, як-от маринований виноград чи джем з персиків, поповнилися джемом із дині. Це варення виходить дуже ніжним, світлим, а його смак ні з чим не порівняти.

ВІДЕО ДНЯ

Такого варення в магазині не купите. Кулінарка Оксана Жидкова-Поронник, яка поділилася цим рецептом, згадує, що коли вона вперше приготувала цей джем із дині, то шкодувала лише про одне — що зробила лише одну порцію.

Складники: 1 кг дині

1 лимон

500 г цукру

Приготування:

Диню почистити від шкірки, порізати невеличкими кубиками, потерти в неї цедру та додати увесь сік з лимону. Додати цукор. Гарненько все перемішати і залишити на 30 хвилин, щоб цукор добре розчинився. Потім варити варення на невеличкому вогні, гарненько помішуючи.

РЕКЛАМА

Далі — розкладати в стерилізовані банки і коли охолоне зберігати на зиму.

Нагадаємо рецепт кукурудзяного мусу з двома видами сиру — його можна їсти навіть тим, хто на дієті.

РЕКЛАМА

21

Читайте нас у Facebook