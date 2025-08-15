- 21:03 Спека в будинку нестерпна: простий та ефективний спосіб охолодження
- 20:34 З честю та гідністю виконував свій військовий обов’язок: у бою на Харківщині загинув 26-річний сапер з Вінниччини
- 20:23 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:07 Джем із дині: ароматні ласощі, які сподобаються кожному
- 19:58 Гладке, блискуче, здорове: правда і міфи про оливкову олію для волосся
- 19:43 «Прорив» росіян під Добропіллям: експерт розповів, що відбувається і яка мета у ворога
- 19:31 На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: подробиці від УЗ
- 18:59 Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня
- 18:31 «Брехня, хаос і провали в комунікації»: Жорін про загрозу прориву на Покровському напрямку
- 18:23 Україна ризикує втратити Донеччину на переговорах путіна та Трампа, — ЗМІ
- 18:06 Удар по центру Сум: пошкоджено цивільну інфраструктуру, працюють рятувальники
- 17:50 Військові не отримають гроші, які влада хоче забрати у Києва, — Береза
Джем із дині: ароматні ласощі, які сподобаються кожному
Наші кулінарні цікавинки, як-от маринований виноград чи джем з персиків, поповнилися джемом із дині. Це варення виходить дуже ніжним, світлим, а його смак ні з чим не порівняти.
Такого варення в магазині не купите. Кулінарка Оксана Жидкова-Поронник, яка поділилася цим рецептом, згадує, що коли вона вперше приготувала цей джем із дині, то шкодувала лише про одне — що зробила лише одну порцію.
Складники:
- 1 кг дині
- 1 лимон
- 500 г цукру
Приготування:
Диню почистити від шкірки, порізати невеличкими кубиками, потерти в неї цедру та додати увесь сік з лимону. Додати цукор. Гарненько все перемішати і залишити на 30 хвилин, щоб цукор добре розчинився. Потім варити варення на невеличкому вогні, гарненько помішуючи.
Далі — розкладати в стерилізовані банки і коли охолоне зберігати на зиму.
Нагадаємо рецепт кукурудзяного мусу з двома видами сиру — його можна їсти навіть тим, хто на дієті.21
Читайте нас у Facebook