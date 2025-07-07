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Полякова списала образ: Ольга Сумська вразила світлинами
Відома акторка, «Роксолана» українського кіно Ольга Сумська, яка розповіла про конфлікт з сестрою, вразила своїми світлинами. На сторінці у соціальній мережі Ольга виклала фотосесію, зроблену у 2008 році, коли акторці було трохи за сорок років. Світлини зроблені французьким фотографом українського походження. На них Сумська — в сріблястому корсеті, нижній білизні та ботфортах — позує у фотомайстерні.
«Одна з моїх улюблених фотосесій! — написала під світлинами Ольга. — Французький фотограф українського походження Юрій Білак, 2008 рік. Без фотошопу».
Підписники акторки жваво відгукнулися на образи Сумської та поділилися враженнями щодо українських жінок.
«Вогонь вогненний, — не стримували емоцій. - Браво! Українські жінки найгарніші!»
«Тепер ясно, з кого Полякова списала образ», — висловили думку.
«Розкішна жінка, — додали у відповідь. - Українська Катрін Деньов».
«Оля Сумська, Моніка Белуччі, Шерон Стоун, Кетрін-Зета Джонс, Катрін Деньов, всі вони з одного винного купажу», — порівняли видатних акторок.
«Сексуальна бешкетниця», — написали у коментарях.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у мережі обурилися перетворенням Олі Полякової.591
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