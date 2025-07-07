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Шоу-бізнес

Полякова списала образ: Ольга Сумська вразила світлинами

15:43 7 липня 2025
Актриса Ольга Сумська

Відома акторка, «Роксолана» українського кіно Ольга Сумська, яка розповіла про конфлікт з сестрою, вразила своїми світлинами. На сторінці у соціальній мережі Ольга виклала фотосесію, зроблену у 2008 році, коли акторці було трохи за сорок років. Світлини зроблені французьким фотографом українського походження. На них Сумська — в сріблястому корсеті, нижній білизні та ботфортах — позує у фотомайстерні.

«Одна з моїх улюблених фотосесій! — написала під світлинами Ольга. — Французький фотограф українського походження Юрій Білак, 2008 рік. Без фотошопу».

Світлина Ольги Сумської зроблена французьким фотографом українського походження

Підписники акторки жваво відгукнулися на образи Сумської та поділилися враженнями щодо українських жінок.

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«Вогонь вогненний, — не стримували емоцій. - Браво! Українські жінки найгарніші!»

«Тепер ясно, з кого Полякова списала образ», — висловили думку.

«Розкішна жінка, — додали у відповідь. - Українська Катрін Деньов».

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«Оля Сумська, Моніка Белуччі, Шерон Стоун, Кетрін-Зета Джонс, Катрін Деньов, всі вони з одного винного купажу», — порівняли видатних акторок.

«Сексуальна бешкетниця», — написали у коментарях.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у мережі обурилися перетворенням Олі Полякової.

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