Як легко прибрати вапняний наліт з крана та унітаза: прості способи, які повернуть блиск

13:59 25 серпня 2025
Як позбутися вапняного нальоту&nbsp;— Фото: Pixabay

Вапняний наліт — це поширена проблема в домі, що виникає через жорстку воду, насичену мінеральними солями. Спочатку він виглядає як тонкий білий шар, але з часом може перетворитися на грубі відкладення, які не лише псують вигляд сантехніки, а й руйнують її поверхню. Наліт найчастіше осідає на раковинах, ваннах, унітазах, душових кабінах, кранах, дзеркалах, плитці та аксесуарах. Щоб запобігти цьому, важливо регулярно чистити поверхні та за можливості витирати їх після кожного використання, повідомляє 24 Канал.

Для боротьби з нальотом не обов’язково купувати дорогу «хімію». Засоби, які містять кислоту, чудово розчиняють мінеральні відкладення.

• Лимонна кислота. Розчиніть 25 г порошку в 200 мл води. За допомогою губки нанесіть розчин на забруднені ділянки у ванній чи унітазі. Для кращого результату та усунення жовтизни повторіть процедуру через 15 хвилин.
• Оцет. Підігрійте 9% оцет, змочіть у ньому рушник і протріть дзеркала, скло чи крани. Для видалення нальоту на змішувачах обмотайте рушник навколо крана на кілька хвилин.
• Сода. Змішайте соду з теплою водою до консистенції пасти. Нанесіть її на унітаз і залиште на 2 години. Потім змийте теплою водою.
• Господарське мило. Натріть шматок мила на тертці, залийте гарячою водою до утворення густої маси. Нанесіть її на ванну, залиште на кілька годин, а потім змийте водою.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можна позбутись накипу у чайнику.

Фото: Pixabay

