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Накип у чайнику: ніколи не здогадаєтесь, що прибирає проблему краще за хімію
Жорстка вода псує смак чаю та кави, а вапняний наліт у чайнику — не лише естетична проблема, а й загроза здоров’ю та техніці. Щоб уникнути поломки приладу та неприємного присмаку, українці дедалі частіше обирають народні методи очищення.
Серед найефективніших — оцет, лимонна кислота, сода, газовані напої, розсіл, фруктове лушпиння та навіть комбіноване очищення, пише видання «Корисні поради». Наприклад, лимонна кислота підходить навіть для електрочайників і не залишає запаху, а розсіл з-під солінь здатен прибрати не лише накип, а й іржу.
1. Оцет (для металевих чайників)
• Змішайте 0,5 склянки оцту з 1 л води
• Залийте в чайник, доведіть до кипіння
• Залиште на 10−15 хв, злийте, промийте
2. Лимонна кислота (для будь-яких чайників)
• Додайте 1−2 ч. л лимонної кислоти на 1 л води
• Прокип’ятіть, залиште на 30 хв
• Злийте, промийте, прокип’ятіть чисту воду
3. Газовані напої (Sprite, Coca-Cola)
• Випустіть газ, залийте в чайник
• Доведіть до кипіння, залиште на 10 хв
• Злийте, промийте, прокип’ятіть воду
4. Харчова сода
• Розчиніть 1 ст. ложку соди в 1 л води
• Прокип’ятіть, залиште на 30 хв
• Злийте, промийте, при потребі — протріть губкою
5. Розсіл
• налити в чайник 1 л розсолу
• Довести до кипіння і залишити ще на півгодини
6. Лушпиння
• Налити у чайник 1 л холодної води
• Додати лушпиння картоплі, яблук або груш
• Довести до кипіння на повільному вогні
• Вимкнути вогонь і залишити чайник з водою і лушпинням на 2 години
• Після цього потрібно промити чайник
Раніше розповідали про те, як самостійно почистити кавоварку.
Фото: servicio.com.ua354
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