Коли не допомагає засіб з магазину: блогерка Марина порадила, як перемогти вапняний камінь в унітазі без хімії

Блогерка Марина Жукова, яка часто дає поради з прибирання, розповіла про чищення унітаза без хімії.

«Хто б міг подумати, що унітаз можна вилікувати за 15 хвилин? Без хімії, скобління та нервів! Перевірено особисто: працює краще, ніж пляшка із черепом», — зазначила вона.

ВІДЕО ДНЯ

За словами блогерки, допоможуть сіль та оцет або оцтова есенція. Що потрібно:

- 2−3 ст. л. солі (не йодованої)

- оцтова есенція 70% (розігріта)

- паперові рушники

- рукавички та паличка.

РЕКЛАМА

Спочатку розігріти оцтову есенцію, але не кип'ятити. Просочити в ній паперові рушники.

Можна додати до оцту сіль. Цей лайфхак Марина побачила у німецької бабусі.

Потім прибрати воду з унітаза. Приліпити просочені рушники до нальоту.

РЕКЛАМА

Залишити їх на 30 хвилин. В результаті унітаз буде сяяти як новий.

«Навіть дірочки під обідком прочистилися, і вода знову потекла, як водоспад. А наліт — відвалився сам», — розповіла блогерка.

Раніше Марина Жукова розповіла, як відмити найбруднішу каструлю.

РЕКЛАМА

155

Читайте нас у Facebook