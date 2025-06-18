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Коли не допомагає засіб з магазину: блогерка Марина порадила, як перемогти вапняний камінь в унітазі без хімії

10:57 18 червня 2025
Унітаз, фото https://t.me/MarinaZhukovaBloger/9982

Блогерка Марина Жукова, яка часто дає поради з прибирання, розповіла про чищення унітаза без хімії.

«Хто б міг подумати, що унітаз можна вилікувати за 15 хвилин? Без хімії, скобління та нервів! Перевірено особисто: працює краще, ніж пляшка із черепом», — зазначила вона.

За словами блогерки, допоможуть сіль та оцет або оцтова есенція. Що потрібно:

- 2−3 ст. л. солі (не йодованої)
- оцтова есенція 70% (розігріта)
- паперові рушники
- рукавички та паличка.

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Спочатку розігріти оцтову есенцію, але не кип'ятити. Просочити в ній паперові рушники.

Можна додати до оцту сіль. Цей лайфхак Марина побачила у німецької бабусі.

Потім прибрати воду з унітаза. Приліпити просочені рушники до нальоту.

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Залишити їх на 30 хвилин. В результаті унітаз буде сяяти як новий.

«Навіть дірочки під обідком прочистилися, і вода знову потекла, як водоспад. А наліт — відвалився сам», — розповіла блогерка.

Раніше Марина Жукова розповіла, як відмити найбруднішу каструлю.

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