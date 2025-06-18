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Коли не допомагає засіб з магазину: блогерка Марина порадила, як перемогти вапняний камінь в унітазі без хімії
Блогерка Марина Жукова, яка часто дає поради з прибирання, розповіла про чищення унітаза без хімії.
«Хто б міг подумати, що унітаз можна вилікувати за 15 хвилин? Без хімії, скобління та нервів! Перевірено особисто: працює краще, ніж пляшка із черепом», — зазначила вона.
За словами блогерки, допоможуть сіль та оцет або оцтова есенція. Що потрібно:
- 2−3 ст. л. солі (не йодованої)
- оцтова есенція 70% (розігріта)
- паперові рушники
- рукавички та паличка.
Спочатку розігріти оцтову есенцію, але не кип'ятити. Просочити в ній паперові рушники.
Можна додати до оцту сіль. Цей лайфхак Марина побачила у німецької бабусі.
Потім прибрати воду з унітаза. Приліпити просочені рушники до нальоту.
Залишити їх на 30 хвилин. В результаті унітаз буде сяяти як новий.
«Навіть дірочки під обідком прочистилися, і вода знову потекла, як водоспад. А наліт — відвалився сам», — розповіла блогерка.
Раніше Марина Жукова розповіла, як відмити найбруднішу каструлю.155
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