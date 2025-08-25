США таємно заборонили Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб рф

Майже щодня українські дрони долітають на тисячі кілометрів вглиб росії та завдають шкоди важливим військовим та іншим об'єктам ворога.

Але щоб бити по території агресора балістичними ракетами ATACMS та крилатими Storm Shadow, які Україна отримала від країн заходу, потрібний дозвіл Білого дому. А американська адміністрація з самого початку президентства Трампа намагається схилити путіна до серйозних мирних переговорів.

Тому Україні заборонили удари далекобійними ракетами ATACMS і британськими Storm Shadow по російській території.



За інформацією видання The Wall Street Journal, оборонне відомство США протягом декількох місяців забороняло Україні використовувати далекобійне озброєння для ударів по території рф.

Йдеться про таємне рішення та таємний «механізм перевірки», розроблений заступником міністра оборони США з питань політики Елбріджа Колбі, якого також раніше звинувачували в призупинці оборонної допомоги України.

Тобто міністр оборони США Піт Хегсет може самостійно забороняти Україні бити по росії озброєнням, в якому є американські компоненти. Крім того, він може «контролювати» удари західним озброєнням по цілях, розвіддані по яких надаються американською стороною.

Україна має якийсь запас ракет ATACMS після постачання останньої партії навесні цього року. Одного разу Київ надавав запит на використання цих ракет по території рф, але отримав відмову.

Видання пише, що таке рішення зрештою було прийнято з метою бажання догодити президенту США Дональду Трампу, який прагне влаштувати перемовини Зеленського та путіна щодо мирного договору.



Разом з тим, видання The Telegraph зазначає, що не слід переоцінювати вплив цих ракет на хід війни. Адже Україна вже зміцнює власну оборонну промисловість. Крім того, Київ активно використовує безпілотники. В результаті низки недавніх ударів було спалено мільйони фунтів пального і різко зросли ціни на російський бензин.

Крім арсеналу далекобійних безпілотників, Київ розробив власну крилату ракету «Фламінго», яка здатна вражати цілі на відстані 3000 км.

