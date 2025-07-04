Призупинення постачання зброї — зрада чи самодіяльність чиновника з Пентагону: що відомо на даний момент

Поставки американської зброї зупинилися у ніч з 30 червня на 1 липня. До цього жодних розмов про призупинення крайнього оборонного пакету допомоги, який, до того ж, вже був виділений і знаходився на території Польщі, не було. Першим про це повідомило видання Politico лише пізнім вечором вівторка (2 липня — Авт.).

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«Рішення Пентагону зупинити постачання деяких видів зброї до України здивувало навіть людей, які зазвичай добре поінформовані про такі питання, включаючи членів Конгресу, посадовців Держдепу та ключових європейських союзників», — повідомили Politico шість осіб, знайомих із ситуацією.

Видання зазначило, що «цей несподіваний крок у понеділок викликав занепокоєння та розчарування, зокрема серед високопосадовців-республіканців, що один високопосадовець Пентагону, схоже, мав надмірний вплив на це рішення».

Хто майже одноосібно скасував допомогу США Україні?

Елбридж Колбі — американський експерт із національної безпеки та заступник міністра оборони США з питань політики. Саме він поставив на «паузу» постачання зброї Україні.

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Колбі просунув рішення про припинення допомоги та майже нікого з ним не ознайомив у Держдепі та Конгресі. Це, зокрема, пояснює, чому з Вашингтону після припинення допомоги від США надходять суперечливі заяви.

Конгресмен Маккол у коментарі Politico заявив, що Колбі взагалі не радився щодо такого різкого кроку ні з Держдепом, ні з Конгресом США.

«Я гадаю, це все зроблено директором по політиці Міноборони, цим хлопцем Колбі. Фактично в нас немає радника з національної безпеки. Я навіть не впевнений, що Рубіо (Марко Рубіо, державний секретар США — Авт.) консультувався з ним з цього приводу», — прокоментував ситуацію конгресмен-республіканець Майкл Маккол виданню.

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Позиція Колбі щодо України

Колбі є прихильником геополітичного реалізму і вважає, що основною загрозою для США є Китай, а не росія. Він аргументує, що ресурси та увага Вашингтону мають бути зосереджені на запобіганні можливому захопленню Тайваню Китаєм, а не на тривалій підтримці України. Ця позиція обумовлює його скептичне ставлення до масштабної військової та фінансової допомоги Україні, яку він розглядає як відволікання від головної мети США.

Колбі неодноразово наголошував, що допомога Україні під час російського вторгнення підриває здатність США ефективно протистояти Китаю.

У 2023 році в інтерв’ю Politico він заявив: «Україна не повинна бути пріоритетом. Найкращий спосіб уникнути війни з Китаєм — це демонструвати готовність, щоб Пекін зрозумів, що напад на Тайвань, ймовірно, зазнає невдачі». Він підкреслив, що США повинні інвестувати увагу та ресурси в Азію, а не в Європу.

Своє рішення призупинити поставки зброї до України пояснив «необхідністю збереження американських запасів».

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Як відреагували в Україні

На тлі цих подій Міноборони України ініціювало термінові перемовини з Пентагоном, аби з’ясувати деталі та подальші перспективи оборонної співпраці. Також Міноборони зазначило, що офіційно Україна не отримувала повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої допомоги.

«Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють усіма фактичними даними», — йшлося у повідомленні відомства в соцмережі.

За інформацією аналітиків «In Factum», наразі американська та українська команди працюють над організацією дзвінка Трампа та Зеленського. Європейські чиновники, які допомагають процесу, кажуть, що дзвінок буде організовано «дуже скоро».

Ввечері 3 липня Зеленський під час церемонії відкриття головування Данії у ЄС в Орхусі (Данія) заявив, що найближчим часом у розмові з американським колегою Дональдом Трампом планує обговорити продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема, ракет PAC-3 для систем Patriot.

Коментар Трампа щодо припинення постачання зброї Україні

Президент Америки Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі «Ендрюс» у Вашингтоні заявив, що продовжує надавати зброю Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів.

«Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе», — заявив Трамп.

Реакція Міноборони Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив жаль з приводу того, що США призупинили постачання Україні боєприпасів і ракет.

«Я шкодую, що американці приймають таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося навпаки», — цитує «Укрінформ» Косіняк-Камиша.

За його словами, з боку рф немає доброї волі укладати перемир’я і припиняти вогонь.

«Тим більше потрібно й надалі з усією рішучістю підтримувати Україну, що в інтересах Польщі та Європи», — резюмував глава Міноборони Польщі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що США оголосили про зупинку постачання зброї в Україну на кілька місяців.

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