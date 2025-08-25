Голлівудська зірка Дженніфер Еністон не тільки переживає новий етап у кар’єрі, акторка закрутила новий роман — з 55-річним коучем та автором книг Джимом Кертісом.

Друзі Еністон відзначають, що після тривалого періоду самотності 56-річна актриса розквітла поруч з новим обранцем, пише People.

За словами інсайдера, Дженніфер, яка довгий час ні з ким не зустрічалася, відчуває стосунки з Джимом «інакше».

Акторка стала щасливішою, а її друзі щиро полюбили нового обранця.

«Джим чудовий. Її близькі друзі його обожнюють. З ним чудово проводити час. У нього справді спокійна та впевнена енергетика. І Джен це подобається», — зазначило джерело.

За інформацією видання, Дженніфер звикла працювати одночасно над кількома проєктами, але новий обранець зірки допоміг їй «сповільнитися та заглянути всередину» й навчив її «пишатися та цінувати все те, чого вона досягла і зробила за своє життя». Він в усьому підтримує її.

Хоча роман тільки на початку, друзі акторки переконані, що ці стосунки змінюють Еністон на краще.

Про роман Дженніфер Еністон та гіпнотерапевта стало відомо цього літа, після того, як парочку побачили разом в Іспанії.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон відома завдяки серіалам «Друзі» та «Ранкове шоу». Свого часу вона була одружена з Бредом Піттом та Джастіном Теру. Власних дітей зірка не має.

