Не дозволяла солодке: Дженніфер Еністон поділилась трьома важливими життєвими уроками від мами

Дженніфер Еністон, яка нещодавно поділилася деталями важкого розлучення з Бредом Піттом, не завжди мала спільну думку з матір'ю Ненсі Доу. Особливо після того, як акторка «Друзів» досягла успіху. Однак Ненсі все ж таки прищепила Дженніфер три життєві уроки, які вона досі добре пам’ятає.

ВІДЕО ДНЯ

«Мені ніколи не дозволяли їсти солодкий шматочок чогось, і мені також подавали хліб з полби, — сказала Еністон. - Я виросла в одній з таких цілісних сімей, тому я певним чином жила за цими правилами».

Ненсі також постійно нагадувала своїй доньці про необхідність вживання води.

«Моя мама ніби втовкмачувала мені важливість пиття води з дитинства, але, мабуть, більше в пізньому підлітковому віці, — пояснила вона. — Зараз я стала краще розуміти людей, які не п'ють воду, тому що я завжди її пила. У мене є подруги, які просто не можуть пити воду, їм просто не подобається смак. Це щось на кшталт: «Це вода. Це просто вода». А я постійно кажу: «Ти повинна вживати воду. Ти повинна вживати воду», пише видання Hello.

РЕКЛАМА

Ненсі також давала поради щодо краси своїй доньці, коли Дженніфер росла.

«Вона також навчила мене користуватися кремом для обличчя та очей», — сказала 56-річна акторка.

На жаль, Ненсі померла у 2016-му у віці 79 років. Вона мала успішну акторську кар'єру, особливо в 60-х роках, зігравши головні ролі у фільмах «Беверлі-Гіллз» та «Дикий, дикий Захід».

РЕКЛАМА

Зірка розлучилася з батьком Дженніфер, Джоном Еністон, коли їхній доньці було лише дев'ять років. І дівчинці було важко адаптуватися до життя матері-одиначки.

«Вона була моделлю, і їй важлива була презентація, її зовнішність і моя зовнішність», — пояснила Еністон.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Еністон не може відійти від переляку через переслідування. Нагадаємо, переслідувача зірки визнали психічно недієздатним.

РЕКЛАМА

140

Читайте нас у Facebook