«Я рада, що моя мама померла»: Дженніфер Еністон переживає новий етап у кар’єрі

Дженніфер Еністон, яка нещодавно пережила стрес через переслідування, підтвердила свою участь у телесеріалі «Я рада, що моя мама померла». Фільм буде знято за мотивами однойменного бестселера-мемуару, який продюсує та розповсюджує Apple TV.

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10-серіальний серіал режисерує продюсерка Арі Катчер у співпраці з авторкою мемуарів Дженнетт Маккарді. Сюжет зосереджений на токсичних та взаємозалежних стосунках між дитиною-зіркою та її владною, нарцисичною матір'ю, яка зациклена на вихованні знаменитості. Еністон має зіграти маніпулятивну матір, пише видання Tatler.

Завдяки участі Дженніфер Еністон та сюжету за мотивами широко обговорюваних мемуарів, серіал «Я рада, що моя мама померла» швидко викликав суспільний інтерес. Для Еністон це знаменує ще одну можливість розширити межі своєї акторської майстерності та змінити уявлення про типи ролей, які вона може взяти на себе.

«Я рада, що моя мама померла» — мемуари Дженнетт Маккарді, вперше опубліковані у 2022 році. Книга понад 80 тижнів перебувала у списку бестселерів The New York Times, на сьогодні продано вже понад три мільйони примірників.

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Свого часу Дженніфер Еністон також відверто розповіла про труднощі з власною матір’ю. Вона зізналася, що посилена увага її матері до зовнішності та дієти мала на неї тривалий вплив. Водночас Еністон висловила співчуття до обставин своєї матері, визнавши, що бути самотньою матір'ю в 1980-х роках було нелегким завданням, і що вона зробила все, що могла. Ймовірно, цей особистий досвід допоміг акторці прийняти рішення приєднатися до проєкту.

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Фото: Getty Images

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