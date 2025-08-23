Життя багаторазового чемпіона України зі стрільби обірвала російська куля (фото)

Багаторазовий чемпіон та призер першостей України і міжнародних змагань, майстер спорту міжнародного класу зі стрільби Олексій Хабаров загинув на війні з росією, поповнивши сайт-реквієм «Ангели спорту», повідомляє Федерація стрільби України .

ВІДЕО ДНЯ

Трагедія сталася під час виконання воїном бойового завдання у районі Шахового Покровського району Донецької області внаслідок вогневого контакту із противником.

Вихованець ДЮСШ № 1 із кульової стрільби у Горішніх Плавнях (Полтавська область) Олексій Хабаров був членом збірної України та спеціалізувався на стрільбі з пневматичної гвинтівки.

РЕКЛАМА

Зокрема, у 2017 році спортсмен став переможцем чемпіонату України у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів із новим національним рекордом. Тоді у фіналі він на одну десяту бала випередив срібного призера Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро та майбутнього медаліста Парижа-2024 Сергія Куліша із Черкаської області.

До того, як у серпні 2023 року приєднатися до Сил оборони України, Олексій закінчив факультет української філології та журналістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Також стрілець працював зі стипендіатами НОК, організовував спортивні заходи, залучав дітей до занять стрільбою та власним прикладом надихав їх на перемоги. Важливим проектом спортсмена, котрий їздив на змагання й під час війни, став стрілецький клуб «Фенікс», який він заснував на базі вищого професійного ліцею у Горішніх Плавнях.

Листопад 2024-го. Олексій Хабаров (крайній ліворуч) – віцечемпіон міжнародних змагань у Румунії.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексгравець збірної України з гандболу загинув на фронті.

Фото Facebook

20

Читайте нас у Facebook