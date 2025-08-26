41.09 / 41.61 47.89 / 48.59
У нічному небі над Україною помітили дивне явище: що це могло бути (фото)

8:36 26 серпня 2025
Яскравий слід у небі серед зірок, фото соцмережі

Нове унікальне явище після «параду планет» вразило жителів України. В ніч на 26 серпня над різними регіонами можна було побачити яскравий слід у небі. Тонкий промінь світла серед зірок тримався лише кілька секунд. Проте сотні людей встигли його сфотографувати.

На фото видно вертикальний слід світла серед нічного неба, а довкола помітні зірки. Спостерігачі зазначають, що яскравий промінь було видно кілька секунд, потім він зник.

Є кілька припущень щодо цього яскравого явища, пише «Обозреватель».

1. Це так званий світловий стовп — явище, яке виникає в атмосфері, коли дрібні кристали льоду відбивають світло. Найчастіше його можна побачити взимку або у прохолодні дні.

2. Можливо, це комета C/2023 A3 (Цзицзіньшань – ATLAS). Її відкрили 2023 року, а діаметр ядра, за розрахунками, становить близько 1,5 км. Вона складається з льоду й пилу, а під сонячним світлом утворює довгий хвіст.

 

Експерти поки не підтвердили, чи це комета, метеорит чи інше атмосферне явище.

Нагадаємо, у жовтні 2024 жителі України могли спостерігати «комету століття» — Tsuchinshan-ATLAS.

