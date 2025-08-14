41.15 / 41.67 48.13 / 48.80
Відразу шість планет Сонячної системи вийдуть на «парад» у серпні: коли українці побачать небесне шоу

14:05 14 серпня 2025
Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун будуть розташовані на видимій траєкторії Сонця, фото інтернет

Унікальний «парад планет», коли шість небесних світил будуть по один бік від Сонця на своїх орбітах, можна буде спостерігати у середині та другій половині серпня 2025 року.

Під «парадом планет» зазвичай розуміють розташування кількох планет на небі у відносно вузькому секторі.

Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун будуть розташовані на видимій траєкторії Сонця — екліптиці. Саме завдяки такому розташуванню можна буде побачити їх разом на тлі ранкової зорі.

Чотири планети навіть будуть видимі неозброєним оком. А Уран та Нептун можна побачити за допомогою оптичних приладів, пише Universe Space Tech.

Найкраще спостерігати це явище можна буде з 15 по 26 серпня. А особливо цікаві дні з 19 по 21 серпня, коли Меркурій досягне найбільшої західної елонгації — максимальної кутової відстані від Сонця. Під час цього «параду» планети розтягнуться на секторі близько 120 градусів, що забезпечить широке видовище.

Зазначимо, що в ніч з 12 на 13 серпня можна було спостерігати пік зорепаду Персеїди. Цей «зірковий дощ» є найвідомішим і найяскравішим літнім зорепадом.

Метеорний потік Персеїди — це крихітні частинки пилу, льоду та каміння, які залишає за собою комета Свіфта-Таттла (109P/Swift-Tuttle). Щорічно в цей час Земля, рухаючись своєю орбітою, проходить через цей хвіст уламків. Частинки, входячи в атмосферу Землі на величезній швидкості (близько 59 км/с), згорають, залишаючи яскраві сліди, які називають метеорами.

Свою назву потік отримав від сузір'я Персея, оскільки, якщо простежити траєкторії метеорів, здається, ніби вони вилітають саме з цієї точки на небі.

Нагадаємо, 9 серпня 2025 року можна було спостерігати останню літню повню. Якщо розглядати подію з боку астрології, то вона є унікальною, оскільки символізує початок нової ери. За словами астрологів, востаннє подібні енергії були 84 роки тому.

