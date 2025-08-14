Відразу шість планет Сонячної системи вийдуть на «парад» у серпні: коли українці побачать небесне шоу

Унікальний «парад планет», коли шість небесних світил будуть по один бік від Сонця на своїх орбітах, можна буде спостерігати у середині та другій половині серпня 2025 року.

Під «парадом планет» зазвичай розуміють розташування кількох планет на небі у відносно вузькому секторі.

Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун будуть розташовані на видимій траєкторії Сонця — екліптиці. Саме завдяки такому розташуванню можна буде побачити їх разом на тлі ранкової зорі.

Чотири планети навіть будуть видимі неозброєним оком. А Уран та Нептун можна побачити за допомогою оптичних приладів, пише Universe Space Tech.

Найкраще спостерігати це явище можна буде з 15 по 26 серпня. А особливо цікаві дні з 19 по 21 серпня, коли Меркурій досягне найбільшої західної елонгації — максимальної кутової відстані від Сонця. Під час цього «параду» планети розтягнуться на секторі близько 120 градусів, що забезпечить широке видовище.

Зазначимо, що в ніч з 12 на 13 серпня можна було спостерігати пік зорепаду Персеїди. Цей «зірковий дощ» є найвідомішим і найяскравішим літнім зорепадом.

Метеорний потік Персеїди — це крихітні частинки пилу, льоду та каміння, які залишає за собою комета Свіфта-Таттла (109P/Swift-Tuttle). Щорічно в цей час Земля, рухаючись своєю орбітою, проходить через цей хвіст уламків. Частинки, входячи в атмосферу Землі на величезній швидкості (близько 59 км/с), згорають, залишаючи яскраві сліди, які називають метеорами.

Свою назву потік отримав від сузір'я Персея, оскільки, якщо простежити траєкторії метеорів, здається, ніби вони вилітають саме з цієї точки на небі.

Нагадаємо, 9 серпня 2025 року можна було спостерігати останню літню повню. Якщо розглядати подію з боку астрології, то вона є унікальною, оскільки символізує початок нової ери. За словами астрологів, востаннє подібні енергії були 84 роки тому.

