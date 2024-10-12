Лише один раз на 80 тисяч років: сьогодні жителі України зможуть побачити «комету століття»

Астролюбителі, які нещодавно мали змогу спостерігати унікальний «метеоритний дощ», найближчим часом зможуть також побачити найбільш вражаючу комету року.

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Комета A3, також відома як Tsuchinshan-ATLAS, стала відома як «комета століття» серед астрономів, настільки яскравою і помітною вона може бути, інформує Sky News.

Комета була відкрита в січні 2023 року двома обсерваторіями — китайською обсерваторією Цучіншань (Пурпурова гора) і південноафриканською ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) — і названа на їхню честь.

Комета перетинає внутрішню частину Сонячної системи приблизно раз на 80 000 років, тож востаннє її було видно із Землі, коли по планеті ходили неандертальці.

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Комета була видна з 27 вересня по 2 жовтня, але більше шансів побачити її буде з 12 по 30 жовтня.

Астроном НАСА Білл Кук сказав, що найкраще «вибрати темну точку огляду відразу після настання повної темряви і дивитися на південний захід».

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«І насолоджуйтеся краєвидом», — додав він, тому що до початку листопада комета знову зникне на найближчі 800 століть.

Астрономи радять радять використовувати «хорошу DSLR (цифрову однооб’єктивну дзеркальну) камеру» і спробувати зробити кілька експозицій, як це роблять багато астрофотографів.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року у Києві спалах у небі був викликаний падінням метеора діаметром близько пів метра та масою 200−300 кг.

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