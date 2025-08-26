Безпілотники росіян полюють на цивільний транспорт на трасі Херсон — Миколаїв, — Херсонська ОВА

Попри те, що Херсон звільнений від ворога ще 2022 року, мешканці міста та області щодня потерпають від ворожих обстрілів та постійних атак безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

Так, ввечері 25 серпня на трасі Херсон-Миколаїв ворожий дрон атакував службове авто прокуратури. Поранення отримали прокурор і водій, обох ушпиталили, повідомили в Офісі генпрокурора.

Ворожі дрони продовжують атакувати трасу. Жителів закликали не пересуватися цим маршрутом.

«З учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом», — закликав керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

РЕКЛАМА

Він також зазначив, що на трасі М-14 Херсон-Миколаїв можливі обмеження руху у разі фіксації ворожих дронів. Автошлях перекриватимуть тимчасово.

«Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут. Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію», — додав чиновник.

У Херсонській ОВА також повідомили, що вранці, близько 07:00 російські окупанти атакували з БпЛА Антонівку. Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та черева. Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

РЕКЛАМА

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора вдень окупанти бомбили Костянтинівку на Донеччині. Поранені люди, десятки пошкоджених будинків. Місто залишилося без газу.

34

Читайте нас у Facebook