- 26.08 22:01 Золоте правило купівлі одягу на розпродажі: використовують навіть мільйонери
- 26.08 21:32 «Вона хоче, щоб її обличчя рухалося»: Мадонна прийняла важливе рішення за порадою свого хлопця Акіма
- 26.08 21:03 Посадіть ці рослини після викопування цибулі: урожай гарантовано
- 26.08 20:34 «Мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці»: воїн з Бахмуту не переніс важкі поранення, отримані в бою
- 26.08 20:30 П’ять діб повз до своїх з перерізаним горлом: сержант Нацгвардії пережив катування і страту в російському полоні під Покровськом
- 26.08 20:07 Паста з креветками: ситна та оригінальна страва для всієї родини
- 26.08 19:51 Кабмін дозволив 18−22-річним українцям виїзд за кордон під час воєнного стану
- 26.08 19:41 Не слід переоцінювати вплив ATACMS та Storm Shadows на хід війни, — ЗМІ
- 26.08 19:38 Медсестра з Чугуєва систематично грабувала загиблих воїнів: прокуратура викрила схему
- 26.08 19:30 Сумнівні та схожі на цілеспрямовану піар-кампанію: Кушнірук про заклики до НБУ перевірити репутацію Олега Гороховського
- 26.08 19:29 Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня
- 26.08 19:19 Залежить від чоловіка: легендарний співак шокував зізнанням
Золоте правило купівлі одягу на розпродажі: використовують навіть мільйонери
Купуйте на розпродажі лише ті речі, які ви купили б і без знижки. Це золоте правило застосовують навіть мільйонери. І немає нічого гіршого, ніж купувати річ лише через те, що вона коштує дешево. Це вірний шлях до захаращення житла.
Не варто купувати помаранчевий піджак, якщо ви не любите цей колір. Не варто купувати спідницю-«тюльпан», якщо вам цей фасон не підходить. Не варто купувати брошку у вигляді бабки, якщо ви такі прикраси в принципі не носите.
Також не варто купувати речі з думкою: «Комусь подарую». Адже дарувати те, що не потрібне, — поганий варіант. Можливо, людина і не скаже вам, що подарунок не припав до смаку, але буде генерувати щодо вас не найкращі думки.
Хороша покупка — це інвестиція в одяг і взуття, які прослужать вам не один сезон і щоразу будуть радувати. Вдала покупка та, що приносить позитивні емоції.
Пам'ятайте: іноді розпродажі можуть бути не вигідними, а навпаки, марною тратою грошей. Підходьте до покупок усвідомлено — це дуже важливо.
Раніше в «ФАКТАХ» Ольга Сметанська писала про те, чи варто купувати літню сукню наприкінці літа.
