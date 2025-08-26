41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
Золоте правило купівлі одягу на розпродажі: використовують навіть мільйонери

22:01 26 серпня 2025
Розпродажі

Купуйте на розпродажі лише ті речі, які ви купили б і без знижки. Це золоте правило застосовують навіть мільйонери. І немає нічого гіршого, ніж купувати річ лише через те, що вона коштує дешево. Це вірний шлях до захаращення житла.

Не варто купувати помаранчевий піджак, якщо ви не любите цей колір. Не варто купувати спідницю-«тюльпан», якщо вам цей фасон не підходить. Не варто купувати брошку у вигляді бабки, якщо ви такі прикраси в принципі не носите.

Також не варто купувати речі з думкою: «Комусь подарую». Адже дарувати те, що не потрібне, — поганий варіант. Можливо, людина і не скаже вам, що подарунок не припав до смаку, але буде генерувати щодо вас не найкращі думки.

Хороша покупка — це інвестиція в одяг і взуття, які прослужать вам не один сезон і щоразу будуть радувати. Вдала покупка та, що приносить позитивні емоції.

Пам'ятайте: іноді розпродажі можуть бути не вигідними, а навпаки, марною тратою грошей. Підходьте до покупок усвідомлено — це дуже важливо.

Раніше в «ФАКТАХ» Ольга Сметанська писала про те, чи варто купувати літню сукню наприкінці літа.

Фото з альбому Ольги Сметанської

