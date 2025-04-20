Золоті правила покупок на розпродажах: як зробити правильний вибір

Весняні розпродажі одягу та взуття стартували. Отож варто придивитись до речей, які вам потрібні у гардеробі. А від деяких покупок варто відмовитись.

ВІДЕО ДНЯ

Перш за все, не варті уваги взуття та одяг, які для вас дещо малуваті. Мрії про схуднення можуть так і не здійснитись. А джинси, які не вдається застібнути, будуть нагадувати вам про викинуті гроші та про нереалізовану мрію.

Не варто сподіватись, що малувате взуття ви розносите. Зазвичай такі туфлі чи черевики залишаються непотрібними.

Не купуйте одяг, колір якого вам не личить, як би не подобався фасон.

РЕКЛАМА

Уникайте купувати одяг та взуття, які важко з чимось поєднувати.

Щодо біжутерії, варто впевнитись, чи функціонує застібка кольє чи браслету. Обов’язково приміряйте їх, щоб не виявились малуваті. Перевірте, чи всі намистини у браслеті на місці, інакше покупка такого аксесуара не має сенсу.

Купуйте якісні речі, які вам личать та гармонійно поєднується з тим, що є у вашому гардеробі.

РЕКЛАМА

Читайте також: Список бажань та кольорова сукня: відома стилістка про правильні покупки під час знижок.

Фото з альбому Ольги Сметанської

89

Читайте нас у Facebook