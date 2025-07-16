Купівля цих речей — дуже вигідна інвестиція в гардероб: напевно ви з цим погодитеся

Речі з деніму купуються не на один сезон. Вони не піддаються таким швидким змінам моди, як багато інших. І саме тому їх вважають вигідною інвестицією в гардероб.

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Крім того, такі речі — штани, спідниці, куртки — можна носити практично цілий рік. Наприклад, влітку джинсовий сарафан комбінуйте з футболкою, а восени і навесні — з водолазкою. Хоча, звичайно, це стосується не абсолютно всіх речей з деніму.

Деякі з них підійдуть виключно для літа — це стосується і колірної гами, і полегшеної текстури тканини.

Якщо говорити про найуніверсальніший колір деніму, це, зрозуміло, синій.

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Інвестуючи в речі з деніму, пам'ятайте: чим менше деталей, тим довше вони будуть актуальні. Лаконічні фасони одягу доречні завжди.

Поза часом може бути денім з дизайнерською вишивкою або принтом.

Джинсові речі ще хороші й тим, що з них завжди можна пошити стильну сумку, яка влітку буде для вас справжньою знахідкою. З джинсової тканини при бажанні можна зробити красиві аплікації для деяких речей в гардеробі — наприклад, світшоту і футболки.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що не варто купувати на літніх розпродажах.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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