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Купівля цих речей — дуже вигідна інвестиція в гардероб: напевно ви з цим погодитеся
Речі з деніму купуються не на один сезон. Вони не піддаються таким швидким змінам моди, як багато інших. І саме тому їх вважають вигідною інвестицією в гардероб.
Крім того, такі речі — штани, спідниці, куртки — можна носити практично цілий рік. Наприклад, влітку джинсовий сарафан комбінуйте з футболкою, а восени і навесні — з водолазкою. Хоча, звичайно, це стосується не абсолютно всіх речей з деніму.
Деякі з них підійдуть виключно для літа — це стосується і колірної гами, і полегшеної текстури тканини.
Якщо говорити про найуніверсальніший колір деніму, це, зрозуміло, синій.
Інвестуючи в речі з деніму, пам'ятайте: чим менше деталей, тим довше вони будуть актуальні. Лаконічні фасони одягу доречні завжди.
Поза часом може бути денім з дизайнерською вишивкою або принтом.
Джинсові речі ще хороші й тим, що з них завжди можна пошити стильну сумку, яка влітку буде для вас справжньою знахідкою. З джинсової тканини при бажанні можна зробити красиві аплікації для деяких речей в гардеробі — наприклад, світшоту і футболки.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що не варто купувати на літніх розпродажах.
Фото з альбому Ольги Сметанської187
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