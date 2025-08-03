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Стиль життя

Чи варто купувати літню сукню наприкінці літа: треба врахувати деякі нюанси

22:28 3 серпня 2025
літня сукня

Чи варто купувати літню сукню, коли закінчується літо? Цим питанням задаються багато хто, потрапляючи на розпродажі.

Щоб зробити правильний вибір, потрібно зважити всі «за» та «проти».

Якщо ви давно таку шукали і нарешті знайшли, то, звичайно, купуйте. Наприклад, лаконічна чорна або біла сукня, без якої ви не уявляєте життя. У вас вже є подібна, але вона практично зносилася, а до неї вже підібрані всі ваші аксесуари.

Друга причина купити таку сукню — якщо її ще можна носити у вересні, комбінуючи з жакетом.

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Купуйте річ, якщо плануєте її носити часто, а не надіти раз на сезон.

Не варто купувати сукню, якщо вона сидить на вас не ідеально, якщо для неї потрібно схуднути, якщо до неї у вас немає ні взуття, ні сумки… Не варто уваги річ, у якій вас хоч щось бентежить. Наприклад, накладні кишені, які ви не любите.

Ніколи не купуйте одяг за наполегливою порадою продавця або того, з ким ви прийшли в магазин. Носити цю річ вам, а не їм, тому ухвалюйте рішення самостійно.

До речі, при купівлі речей дуже знадобиться знання брендів.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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