- 11:32 Допомога є — можна не працювати: у ФРН закликають скасувати всі виплати для біженців з України
- 11:29 У Сергія Притули народилася четверта дитина: як назвали малюка
- 10:59 Дощі накриють Україну, але їх зупинить молодий антициклон: що потрібно знати про погоду на тижні 4−10 серпня
- 10:11 Розстріляв із травмату і став добивати: у Харкові напали на ветерана з інвалідністю (відео 18+)
- 09:54 Де і коли дивитися онлайн «Динамо» — «Пафос» у відборі Ліги чемпіонів: кому віддають перевагу букмекери
- 09:24 Дрони атакували важливу залізничну станцію у Волгоградській області росії
- 08:43 Удари по Дніпропетровщині та прильоти в Одесі: минула ніч в Україні знову була неспокійною
- 08:18 Ракам знадобиться усамітнення, а Водоліям потрібно не боятися вийти із зони комфорту: гороскоп на 4 серпня
- 03.08 22:28 Чи варто купувати літню сукню наприкінці літа: треба врахувати деякі нюанси
- 03.08 22:19 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 серпня: результати та відеоогляди матчів
- 03.08 22:02 Літній чай, як у дорогому ресторані: рецепт відомої кулінарки
- 03.08 21:33 Неочікувано: Кеті Перрі та Джастін Трюдо «насолоджуються» знайомством один з одним
Чи варто купувати літню сукню наприкінці літа: треба врахувати деякі нюанси
Чи варто купувати літню сукню, коли закінчується літо? Цим питанням задаються багато хто, потрапляючи на розпродажі.
Щоб зробити правильний вибір, потрібно зважити всі «за» та «проти».
Якщо ви давно таку шукали і нарешті знайшли, то, звичайно, купуйте. Наприклад, лаконічна чорна або біла сукня, без якої ви не уявляєте життя. У вас вже є подібна, але вона практично зносилася, а до неї вже підібрані всі ваші аксесуари.
Друга причина купити таку сукню — якщо її ще можна носити у вересні, комбінуючи з жакетом.
Купуйте річ, якщо плануєте її носити часто, а не надіти раз на сезон.
Не варто купувати сукню, якщо вона сидить на вас не ідеально, якщо для неї потрібно схуднути, якщо до неї у вас немає ні взуття, ні сумки… Не варто уваги річ, у якій вас хоч щось бентежить. Наприклад, накладні кишені, які ви не любите.
Ніколи не купуйте одяг за наполегливою порадою продавця або того, з ким ви прийшли в магазин. Носити цю річ вам, а не їм, тому ухвалюйте рішення самостійно.
До речі, при купівлі речей дуже знадобиться знання брендів.
Читайте також: Золоте правило вибору головного убору: секрет голлівудських зірок вам сподобається
Фото з альбому Ольги Сметанської219
Читайте нас у Facebook
Терези — «Імператриця», Овен — «Туз Жезлів», а Стрільцям — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 04 серпня