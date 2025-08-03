Чи варто купувати літню сукню наприкінці літа: треба врахувати деякі нюанси

Чи варто купувати літню сукню, коли закінчується літо? Цим питанням задаються багато хто, потрапляючи на розпродажі.

Щоб зробити правильний вибір, потрібно зважити всі «за» та «проти».

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Якщо ви давно таку шукали і нарешті знайшли, то, звичайно, купуйте. Наприклад, лаконічна чорна або біла сукня, без якої ви не уявляєте життя. У вас вже є подібна, але вона практично зносилася, а до неї вже підібрані всі ваші аксесуари.

Друга причина купити таку сукню — якщо її ще можна носити у вересні, комбінуючи з жакетом.

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Купуйте річ, якщо плануєте її носити часто, а не надіти раз на сезон.

Не варто купувати сукню, якщо вона сидить на вас не ідеально, якщо для неї потрібно схуднути, якщо до неї у вас немає ні взуття, ні сумки… Не варто уваги річ, у якій вас хоч щось бентежить. Наприклад, накладні кишені, які ви не любите.

Ніколи не купуйте одяг за наполегливою порадою продавця або того, з ким ви прийшли в магазин. Носити цю річ вам, а не їм, тому ухвалюйте рішення самостійно.

До речі, при купівлі речей дуже знадобиться знання брендів.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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