Чим зайнятися у вересні в саду та на городі: посівний календар на перший місяць осені

Початок і середина вересня в Україні будуть досить теплими. Саме у цей час фермери не лише збирають урожай, а й починають активно готувати сад та город до нового сезону.

Після збирання деяких культур можна провести осінній посів для отримання швидкого врожаю.

Наприклад, якщо посіяти на початку вересня редис, салат, шпинат, кріп і петрушку, то можна ще цього сезону отримати врожай зелені.

Щоб наступної весни раніше зійшли морква, цибуля-сівок, часник, краще посіяти їх під зиму. Ці рослини не бояться морозів та добре перезимують.

Вересневий посів буде сприятливим і для деяких квітів. Айстри, календулу, майори, лаванду, гвоздики, флокси найкраще посадити у вересні. До морозів квіти встигнуть укоренитися та набрати сили. А наступної весни зійдуть та зацвітуть раніше.

Для того, щоб отримати гарний врожай, важливо орієнтуватися на посівний календар, що враховує фази Місяця. Він допомагає визначити найкращі дати для посадки, догляду та збирання рослин у вересні 2025 року.

На початку місяця, з 1 по 6 вересня, триває період Місяця, що росте.

7 вересня — повний Місяць.

З 8 по 20 вересня триває фаза спадаючого Місяця.

21 вересня — молодик.

З 22 по 30 вересня знову спостерігається зростаючий Місяць.

Сприятливі дні: 23−30 вересня. У ці дні можна активно працювати на городі, в саду та квітнику.

Несприятливі дні: 6−8 та 21−22 вересня. У цей час краще утриматися від посіву та пересадки, оскільки рослини можуть погано приживатися.

Краще обробляти ґрунт, вносити добрива, боротися з бур'янами чи обрізати зайві пагони.

