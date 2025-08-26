- 16:22 На підході є ще одна українська ракета: вперше показали наземну версію «Нептуна»
- 16:04 Де і коли дивитись онлайн «Фіорентина» — «Полісся»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги конференцій
- 15:49 В Україні готують значне підвищення тарифу на електроенергію: хто і скільки платитиме
- 15:34 Підозрюваний у держзраді посадовець НАБУ міг продавати коноплю у Дагестан, де з неї виробляють порох для армії рф, — Володимир Бондаренко
- 15:30 Закликаю до прагматичного підходу: у Словаччині виступили із критикою ударів по нафтопроводу «Дружба»
- 15:02 9000 гривень соцдопомоги за умови навчання та роботи, а нелегалам 5 років в’язниці: у Польщі готують законопроєкт про українських біженців
- 14:46 Чим зайнятися у вересні в саду та на городі: посівний календар на перший місяць осені
- 14:45 Росіяни захопили два села на Дніпропетровщині, — DeepState
- 14:19 Колишній директор ЦРУ сумнівається у можливості зустрічі путіна та Зеленського
- 14:03 Пряні та ароматні помідори по-грузинськи: рецепт на зиму, який вас вразить
- 13:53 Де дивитись онлайн «Динамо» — «Маккабі» (Тель-Авів): букмекери оцінили шанси команди Шовковського залишитися в Лізі Європи
- 13:41 Чому ПФУ може відмовити в призначенні пенсії і що робити пенсіонеру
Чим зайнятися у вересні в саду та на городі: посівний календар на перший місяць осені
Початок і середина вересня в Україні будуть досить теплими. Саме у цей час фермери не лише збирають урожай, а й починають активно готувати сад та город до нового сезону.
Після збирання деяких культур можна провести осінній посів для отримання швидкого врожаю.
Наприклад, якщо посіяти на початку вересня редис, салат, шпинат, кріп і петрушку, то можна ще цього сезону отримати врожай зелені.
Щоб наступної весни раніше зійшли морква, цибуля-сівок, часник, краще посіяти їх під зиму. Ці рослини не бояться морозів та добре перезимують.
Вересневий посів буде сприятливим і для деяких квітів. Айстри, календулу, майори, лаванду, гвоздики, флокси найкраще посадити у вересні. До морозів квіти встигнуть укоренитися та набрати сили. А наступної весни зійдуть та зацвітуть раніше.
Для того, щоб отримати гарний врожай, важливо орієнтуватися на посівний календар, що враховує фази Місяця. Він допомагає визначити найкращі дати для посадки, догляду та збирання рослин у вересні 2025 року.
На початку місяця, з 1 по 6 вересня, триває період Місяця, що росте.
7 вересня — повний Місяць.
З 8 по 20 вересня триває фаза спадаючого Місяця.
21 вересня — молодик.
З 22 по 30 вересня знову спостерігається зростаючий Місяць.
Сприятливі дні: 23−30 вересня. У ці дні можна активно працювати на городі, в саду та квітнику.
Несприятливі дні: 6−8 та 21−22 вересня. У цей час краще утриматися від посіву та пересадки, оскільки рослини можуть погано приживатися.
Краще обробляти ґрунт, вносити добрива, боротися з бур'янами чи обрізати зайві пагони.40
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам важливо уникати ризикованих вкладень, а на Козорогів чекає винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень 25 — 31 серпня