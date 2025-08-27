- 16:23 Забагато сексу: на популярну співачку під час виступу намагалися напасти
Роздрібні ціни зміняться? Які овочі в Україні можуть подешевшати вже найближчим часом
Нещодавно Держстат обнадіяв українців заявою, що за підсумками липня ціни в Україні трохи впали, в основному за рахунок зниження цін на овочі. Не виключено, що вже незабаром українці зможуть побачити дешевші овочі в роздріб, насамперед моркву, помідори та кабачки.
Про це свідчать дані щотижневого моніторингу компанії EastFruit, причому найбільш продаваним товаром залишаються помідори — кожна 8-а пропозиція овочів на ринку стосується саме томатів. Причому саме останній товар впав у ціні найсильніше.
Так, якщо на 15 серпня 1 кг помідорів у гурті коштував 22−50 гривень, то на 22 серпня ціни впали до 15−38 гривень. Також помітно подешевшали кабачки — з 15−28 до 10−25 гривень за кілограм у той же період. Ще одним овочем, що подешевшав, стала морква, щоправда її оптова ціна знизилася несуттєво — з 11−13 до 10−13 грн/кг.
Зазначимо, що роздрібна ціна на ці овочі в Україні за даними порталу «Мінфін» становить:
- від 62 до 72 гривень за помідори;
- 16 гривень за 1 кг моркви.
Водночас зросли в ціні буряк, солодкий перець, пекінська та цвітна капуста. Найменше з цього переліку, всього на 1 гривню (з 9−12 до 10−12 гривень), зросла середня вартість 1 кілограма буряка, інші ж овочі стали коштувати за тиждень у середньому на 15 гривень дорожче (солодкий перець максимально до 60 грн, пекінська капуста до 45 грн і цвітна до 65 грн).
Поки що особливих тенденцій для зміни ситуації на ринку немає, скоріше навпаки, враховуючи пропозицію томатів, ціни на них продовжать падіння.
Як повідомляли «ФАКТИ» попри посуху в Україні непогані врожаї основних культур борщового набору.54
