В Україні готують значне підвищення тарифу на електроенергію: хто і скільки платитиме

Наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ. Зокрема, за рішенням уряду, до 31 жовтня чинний тариф на електроенергію для споживачів становить 4.32 гривні за кіловат-годину. Втім, є категорії споживачів, для яких тарифи можуть зрости вже з 1 вересня.

Так, експерти консалтингової компанії Exploration&Production Consulting (EXPRO) не виключають, що з перших чисел осені НКРЕКП планує підвищити тарифи на розподіл для низки компаній-операторів, аргументуючи це необхідністю погашення заборгованості перед оператором системи передачі «Укренерго» та спрямування коштів на підготовку до нового опалювального сезону. Таке рішення може бути прийнятим вже сьогодні, 26 серпня.

За розрахунками фахівців, найбільше можуть зрости тарифи для Рівнеобленерго, Кіровоградобленерго та Хмельницькобленерго, а найменше — для Чернігівобленерго, Черкасиобленерго та Львівобленерго.

А вже з 1 жовтня планується зміна тарифів на розподіл для компаній з прифронтових областей: Запоріжжяобленерго, Миколаївобленерго, Сумиобленерго, Харківобленерго.

Виконавчий директор ГС «Розумні електромережі України» Олександр Баранюк, коментуючі ці плани, зазначив, що такі процедури відбуваються на щорічній основі, і що затягування з розглядом цих питань призведе до різкого зростання тарифів у наступні періоди. А це стане великим ударом для економіки.

«Накопичення боргів спонукало учасників ринку судитися один з одним, а Регулятор накладав штрафи на компанії за несвоєчасні розрахунки. Так звана вартість обслуговування боргів перестала бути непоміченою і, так чи інакше, все одно покладалася на кишені кінцевого споживача», — наголосив він.

Також фахівці не виключають, що вже наступного року можуть різко збільшитися тарифи на воду. Так, за словами заступника генерального директора зі стратегічної політики «Київводоканалу» Дмитра Новицького, видатки постачальників не компенсуються чинними тарифами і становлять лише 60−70% від необхідного рівня.

