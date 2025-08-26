41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
Чому потрібно обов'язково обрізати полуницю у серпні і коли це краще зробити

18:35 26 серпня 2025
Як правильно обрізати полуницю. Фото&nbsp;— Pixabay

У серпні, коли, згідно із календарем городника, ще можна висаджувати швидкозростаючу зелень (шпинат, салат), скоростиглі овочі (редис, горох, огірки, буряк) та квіти (ромашки, чорнобривці, айстри), вкрай важливим є догляд за полуницею, аби наступного року кущики дали гарний врожай.

Як пишуть novyny.live, наприкінці серпня необхідно провести обрізку кущиків, аби полуниця мала час для того, щоб відростити нове листя ще до заморозків. Зазвичай на це потрібно 1,5−2 місяці.

Читайте також: Коли й як пересаджувати полуницю, щоб отримати великі й солодкі ягоди вже наступного року

Досвідчені городники радять зрізати листя, залишаючи стебла довжиною до 7 сантиметрів і не зачіпаючи точки росту — в противновму випадку нові листочки не з'являться. Видаляти потрібно лише старі, ушкоджені та плямисті листки, а молоде листя залишають на кущиках.

Після обрізання також потрібно прибрати бур'яни та вуса полуниці, а також розпушити землю. За кілька днів рекомендують підживити рослини фосфорно-калійним добривом без азоту.

Матеріал про те, чим краще підживлювати полуницю восени, читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

