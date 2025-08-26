Підозрюваний у держзраді посадовець НАБУ міг продавати коноплю у Дагестан, де з неї виробляють порох для армії рф, — Володимир Бондаренко

ТОП-посадовець НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого підозрюють у торгівлі з рф, міг продавати коноплю в Дагестан, де потім її мали використовувати для виготовлення пороху армії рф. І топ-посадовець про це знав, — написав експерт Володимир Бондаренко.

«Нагадаю, з бавовни роблять порох. Також нагадаю, порох роблять і з коноплі (пенька). Тому росіяни намагаються збільшити посіви коноплі, бавовна в них не росте. Тобто Руслан Магамедрасулов знав, що конопля, — це майбутній порох і однаково збиралася її продати. Недобре це», — зазначив експерт.

Разом з тим, він висловив подив та нерозуміння позиції антикорупційних активістів, які захищають Магамедрасулова.

«Їхня мотивація мені незрозуміла, та й там з логікою проблеми. За логікою адвокатки Магамедрасулова, в Узбекистані „були проблеми з бавовною“. У росії (Дагестані) — так, там справді проблеми з бавовною (вона там просто не росте), а в Узбекистані їх бути не може — там бавовну вирощують мільйонами тонн», — наголосив Бондаренко.

Як повідомлялося, 21 липня працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ. Зокрема, було затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни та співпрацює зі спецслужбами рф і впливає на діяльність НАБУ.

Голову Центру протидії Віталія Шабуніна звинувачували у тому, що він допомагає уникнути покарання одному з топ-посадовців НАБУ, який разом з батьком торгував з рф. «У Центрі протидії корупції цілком розуміють, що їхні дії спрямовані на підтримку держави-агресора, але продовжують свою діяльність», — написав відомий блогер Сергій Іванов.

