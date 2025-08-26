- 15:34 Підозрюваний у держзраді посадовець НАБУ міг продавати коноплю у Дагестан, де з неї виробляють порох для армії рф, — Володимир Бондаренко
- 15:30 Закликаю до прагматичного підходу: у Словаччині виступили із критикою ударів по нафтопроводу «Дружба»
- 15:02 9000 гривень соцдопомоги за умови навчання та роботи, а нелегалам 5 років в’язниці: у Польщі готують законопроєкт про українських біженців
- 14:46 Чим зайнятися у вересні в саду та на городі: посівний календар на перший місяць осені
- 14:45 Росіяни захопили два села на Дніпропетровщині, — DeepState
- 14:19 Колишній директор ЦРУ сумнівається у можливості зустрічі путіна та Зеленського
- 14:03 Пряні та ароматні помідори по-грузинськи: рецепт на зиму, який вас вразить
- 13:53 Де дивитись онлайн «Динамо» — «Маккабі» (Тель-Авів): букмекери оцінили шанси команди Шовковського залишитися в Лізі Європи
- 13:41 Чому ПФУ може відмовити в призначенні пенсії і що робити пенсіонеру
- 13:21 Дві поразки окупантів на Донбасі та зміна тактики: експерт розповів про наслідки наступу росіян
- 12:59 В Україні посилять контроль за пільговиками: кого стосується та в чому причина
- 12:40 Агентка фсб готувала теракти проти Нацгвардії та ТЦК у Києві: СБУ зірвала плани ворога
Підозрюваний у держзраді посадовець НАБУ міг продавати коноплю у Дагестан, де з неї виробляють порох для армії рф, — Володимир Бондаренко
ТОП-посадовець НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого підозрюють у торгівлі з рф, міг продавати коноплю в Дагестан, де потім її мали використовувати для виготовлення пороху армії рф. І топ-посадовець про це знав, — написав експерт Володимир Бондаренко.
«Нагадаю, з бавовни роблять порох. Також нагадаю, порох роблять і з коноплі (пенька). Тому росіяни намагаються збільшити посіви коноплі, бавовна в них не росте. Тобто Руслан Магамедрасулов знав, що конопля, — це майбутній порох і однаково збиралася її продати. Недобре це», — зазначив експерт.
Разом з тим, він висловив подив та нерозуміння позиції антикорупційних активістів, які захищають Магамедрасулова.
«Їхня мотивація мені незрозуміла, та й там з логікою проблеми. За логікою адвокатки Магамедрасулова, в Узбекистані „були проблеми з бавовною“. У росії (Дагестані) — так, там справді проблеми з бавовною (вона там просто не росте), а в Узбекистані їх бути не може — там бавовну вирощують мільйонами тонн», — наголосив Бондаренко.
Як повідомлялося, 21 липня працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ. Зокрема, було затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни та співпрацює зі спецслужбами рф і впливає на діяльність НАБУ.
Голову Центру протидії Віталія Шабуніна звинувачували у тому, що він допомагає уникнути покарання одному з топ-посадовців НАБУ, який разом з батьком торгував з рф. «У Центрі протидії корупції цілком розуміють, що їхні дії спрямовані на підтримку держави-агресора, але продовжують свою діяльність», — написав відомий блогер Сергій Іванов.14
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам важливо уникати ризикованих вкладень, а на Козорогів чекає винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень 25 — 31 серпня
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку