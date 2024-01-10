Північнокорейські ракети та азійська бавовна: хто й як допомагає росіянам вбивати українців

США мають докази застосування російськими силами балістичних ракет північнокорейського виробництва по мирних містах України. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

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«Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР недавно передала росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня», — сказав представник Білого дому.

Він нагадав, що американська сторона вже повідомляла про перший відомий запуск росією по Україні північнокорейської балістичної ракети 30 грудня. Пізніше, 2 січня, росія застосувала близько десяти ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах.

«Потім, 6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову», — наголосив представник Білого дому.

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Кірбі також наголосив, що Сполучені Штати продовжать запроваджувати санкції проти всіх, хто сприяє незаконній передачі зброї російському агресору.

Тим часом Казахстан та Узбекистан попри нейтральну позицію значно збільшили експорт у рф бавовняної целюлози та виготовленої з неї нітроцелюлози — ключових компонентів для виготовлення вибухівки та пороху, чим допомагають країні-агресору вбивати українців.

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«Новий скандал виник через співпрацю узбекистанських та казахстанських експортерів з підсанкційними російськими заводами, що виготовляють вибухові речовини для зброї. Тамтешні компанії допомагають кремлю вести війну проти України», — пише військовослужбовець, блогер, економічний експерт Антон Швець в матеріалі для ЕП.

За його словами, схема відпрацьована: казахстанські та узбекистанські заводи виробляють нітроцелюлозу, далі її купують у рф підставні фірми начебто для виробництва лаків та передають російським пороховим заводам, які й перетворюють її на вибухівку.

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«Розв’язання цієї проблеми вимагає не тільки залучення санкційних регуляторів, а й уваги українських дипломатів», — наголосив Швець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, росія з початку війни зуміла закупити для своїх Boeing і Airbus запчастини на мільярди.

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