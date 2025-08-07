Керівництво ЦПК Шабуніна стало адвокатами співробітників НАБУ, пов’язаних із рф: блогер Іванов вказав на конфлікт інтересів

Представники керівництва Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна стали офіційними захисниками співробітників НАБУ, які причетні до торгівлі з росією. Це свідчить про наявність конфлікту інтересів і застосування подвійних стандартів професійних антикорупціонерів, написав відомий блогер Сергій Іванов.

«Подвійні стандарти та конфлікти інтересів вічних активістів лише масштабуються. Це вкотре проявилося під час затримання співробітників НАБУ, яких підозрюють у співпраці з росіянами. Керівництво ЦПК Шабуніна стало офіційними адвокатами НАБУшників, які торгували з рф. А це конфлікт інтересів та подвійні стандарти», — написав він.

За інформацією блогера, членкиня правління ЦПК Олена Щербань стала адвокаткою у підозрюваного детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Цей топ-посадовець НАБУ спільно із батьком — громадянином росії, торгував коноплею з Дагестаном, зазначив він.

«Є інформація, що Щербань — це сестра одного з колишніх детективів НАБУ (а нині негласного працівника Бюро в Укрзалізниці) Тараса Лікунова, який до працевлаштування до УЗ кілька років поспіль розслідував діяльність цієї компанії. Це схоже сімейний підряд, але не в бізнесі, а в антикорупційній сфері. Також відомо, що адвокатом Шабуніна у справі про шахрайство є колишній співробітник НАБУ Сергій Рокунь, який фігурував у скандалах зі стеженням за синагогою та в ЄСПЛ», — повідомив Іванов.

За його словами, ЦПК виявилось замало $ 1,5 млн грантів, отриманих у 2024 році, щоб бути незалежними.

«Вони вирішили монетизуватися на повну катушку та максимально інтегруватися у різноманітні хлібні теми. І, знаєте, я б не мав нічого проти, якби вони менше кричали про свою чесність та неупередженість і не захищали державних зрадників», — наголосив Іванов.

Як повідомлялося, 21 липня працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, було затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни та співпрацює зі спецслужбами рф і впливає на діяльність НАБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді. Суд обрав Магамедрасулову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб.

