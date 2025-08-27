Розчарування року: мережа у шоці від зізнань популярного коміка

Популярний комік, ветеран війни Віктор Розовий, який зі скандалом розійшовся з дружиною, шокував зізнаннями. Нагадаємо, у 2024 році Віктор отримав важке поранення під час виконання бойового завдання, довгий час був у комі і зараз проходить довгий шлях одужання. Вперше після розриву з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною, Віктор вирішився прокоментувати скандал через його зради.

«Перед тим, як ми з моєю колишньою дружиною розлучилися, вона прийшла до мене з контрактом, де було декілька пунктів про те, що я маю їй заплатити 500 тисяч гривень моральної компенсації, — розповів Віктор у проєкті Ramina. — Говорила, що вона виставляє допис, що я зрадник, а я, зі свого боку, маю мовчати й не обговорювати це. Я боявся цього контракту, думав, що там можуть бути ще фінансові санкції: наприклад, я скажу правду — і мені потрібно буде заплатити два мільйони».

Віктор зізнався, що одружився з Ольгою лише через бажання мати дитину.

«Мені ніколи не подобалися стосунки з нею, — заявив Розовий. — Ми розходилися, й були моменти, коли вона стояла у дверях і не випускала мене з хати. У тебе вмикаються якісь сентиментальні емоції. Я воював війну, був на фронті, виходив з жорстких замісів, у пʼяти метрах від мене падали міни. Я розумів, що в якийсь момент можу померти чи травмуватися. Я розумів, що у мене нічого немає. І я хотів мати дітей, щоб щось лишилося.

Я помру, мама буде плакати, а так — буде їй радість. Я про це сказав Ользі. Вона відповіла: «Ти зробиш дитину, поїдеш на війну, а буду сама її виховувати». Ольга сказала, що хоче, щоб я списався із ЗСУ. Я відповів, що мене не спишуть просто так. Вона сказала: «Давай тоді після весілля». Ми зіграли весілля, я заплатив багато грошей за нього. Не можу сказати, чи були у мене до неї почуття… У мене була якась одержимість дитиною. І була партнерка вже тривалий час. Так ми й одружилися. У мене сталося три зради, дві з них — на війні. Зрадам немає виправдання, але коли ти на війні… Я два роки воював. Ти ніч не спиш, у тебе тестостерон, адреналін".

Розовий зізнався, що, навіть, радий, що вони з Ольгою розійшлися. Начебто колишня дружина рідко приходила до нього у лікарню, і його виходили лікарі-реабілітологи.

«Пройшов час, і хоча лікарі постійно казали, що мені потрібен спокій і варто концентруватися на реабілітації, вона (колишня дружина — Авт.) постійно ходила безрадісна, — згадав комік. — І за два тижні після того, як я вийшов з коми, прийшла і сказала, що знає, що я зраджував. І мене це прибило. Я радий, що ми розійшлися… Люди пишуть в інтернеті, що вона мене виходила, але вона просто сиділа в Києві у квартирі й приходила на годину до мене з собакою. Я хотів бачити собаку. Вона говорила: „Я йду в зал, потім на танці, потім у мене починається робота“. Вона мене не виходжувала, мене виходили лікарі-реабілітологи».

«Дуже дякую за захист, Віктору, — написали у коментарях під відео. — Але ви стали моїм розчаруванням 2025 року як особистість. Навіть не очікувала».

«Дякую за службу і бажаю швидкого відновлення, — відгукнулися на розповідь. — Слухати це лайно невиносимо. Розум і емоційний інтелект 5-річної дитини».

«Почала дивитися — як в лайно вступила, — поділилися враженнями. — Яскравий доказ: не кожен військовий — приклад для наслідування. Дуже сумно, немає слів».

«Боже, вдячна долі, що ніколи не було таких чоловіків в моєму житті», — прокоментували у мережі.

