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Везли з поля бою понад 200 км: колишній учасник «Ліги Сміху» Віктор Розовий отримав тяжке осколкове поранення голови

9:55 12 квітня 2024
Віктор Розовий

Актор «Ліги сміху» Віктор Розовий, який нині воює у складі славнозвісної 3-ї Окремої штурмової бригади, отримав важке поранення голови. Згідно з повідомленням дружини Розового Ольги в соцмережі, це сталося 21 березня під час виконання бойового завдання.

Чоловік понад два тижні перебував у важкому стані.

«Ці два тижні медики та рідні робили все, щоб Вітя подолав період важкого стану. Він дуже вольовий, тому робить неймовірний успіх», — розповіла його дружина, подякувавши бойовим подбратимам з другої та третьої роти протитанкового батальйону 3 ОШБр. Вони змогли доправити важкопораненого в госпіталь, подолавши відстань у понад 200 км.

Наразі Віктор вже перебуває при свідомості і готується до подальшої реабілітації. Вона, імовірно, пройде за кордоном.

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Відвідини Віктора в госпіталі

Цікаво, що ще в листопаді, вже будучи бійцем 3 ОШБр, Розовий спробував себе в ролі співведучого Євгена Кошового у новому спецсезоні «Ліги Сміху».

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Віктор Розовий на сцені "Ліги сміху"

Нагадаємо, днями стало відомо про загибель на фронті театрального актора Андрія Доманського. Він мобілізувався добровольцем ще в лютому 2022 року.

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Фото instagram.com/oliamerzlikina/

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