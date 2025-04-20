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Несподівано: пара популярних українських акторів розлучається

19:52 20 квітня 2025
Актори Наталка Денисенко та Андрій Федінчик більше не разом

Популярні актори Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучаються. Акторка подала на розлучення після восьми років шлюбу, пише РБК-Україна.

Як випливає з судового реєстру, Денисенко є позивачкою у справі про розлучення. Заяву про розірвання шлюбу направили до суду ще 31 січня 2025 року. Справа була призначена до розгляду у спрощеному порядку з повідомленням обох сторін.

Актори засідання не відвідували. Кожен з них попросив розглянути справу без власної участі. У березні суд ухвалив залишити справу без руху, оскільки «позовна заява подана без додержання зазначених до неї вимог». Подальший розгляд справи заплановано на 8 травня.

Наталка та Андрій поки не коментували своє розлучення. Вони давно не з'являються разом у соцмережах та відписалися одне від одного в Instagram.

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Останнім часом ширяться чутки, що у акторки могли з'явитися нові стосунки. 13 квітня вона нібито була помічена на побаченні в Києві з невідомим. Вони деякий час провели в авто. Чоловік поцілував Наталку в губу, а потім вони під руку пішли в кафе.

У подружжя є спільний син Андрій.

Як писали «ФАКТИ», позаминулого року помер батько Андрія Федінчика.

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