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Цей рік був пеклом: відомий гуморист та ветеран подав на розлучення
Популярний гуморист та ветеран війни Віктор Розовий, який проходить реабілітацію після важкого поранення, вразив мережу новиною. Після року подружнього життя він розлучається з дружиною, моделлю Ольгою Мерзлікіною. Про це обидва написали на своїх сторінках у соціальних додатках. За словами Ольги, причиною стали численні зради Віктора, про які вона дізналася тільки згодом.
Нагадаємо, Віктор та Ольга одружилися у березні 2024 року. А наприкінці місяця Розовий, який воював у складі 3-ої штурмової бригади, отримав важке поранення у голову та деякий час знаходився у комі. Зараз гуморист продовжує реабілітацію, а нещодавно зробив перші самостійні кроки.
«Офіційно — подали заяву на розлучення через зради Віктора під час наших стосунків», — написала Ольга на своїй сторінці у соціальній мережі.
Вона також виклала документ, що затверджує переведення на рахунок Віктора грошей, які були зібрані на його лікування. Ольга зазначила, що не буде розкривати деталей рішення про розставання.
«Цей рік був пеклом для нас обох більш, ніж можна уявити, — написала Ольга. — Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старались: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагались бути поруч, бути підтримкою».
Ольга додала, що «кожен залишається зі своєю правдою» і інших деталей не буде. Таким є їх спільне рішення.
«Як би не хотілось кричати, я не приймаю того, що цей весь бруд переслідуватиме мене тінню у публічному просторі довіку», — написала Ольга.
Прокоментував розлучення і Віктор Розовий, сказав, що складно стати половинками один одного.
«Одразу скажу: ніхто нікого не кидав, ми зустрілись, по-дорослому все обговорили і ухвалили таке рішення! — написав Віктор на своїй сторінці. — Просто коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Попрошу без хейту! Ні в мій бік, ні в її! Бруд лити не маю бажання, але і сумувати не буду!»
На новину відреагували підписники Віктора Розового та його зіркові колеги.
«Шкода, звичайно, — написав гуморист та військовий Ігор Ласточкін. — Але це життя, обох люблю, обом бажаю щастя».
«Щось мені підказує що це вольове рішення Віктора таким чином відпустити Олю, щоб на неї не впала тінь, і зняти з її плечей важку долю, — припустили у мережі. — Хоча можу помилятись. Сил вам обом».
Раніше стало відомо, що танцівниця Ілона Гвоздьова подала на розлучення.481
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