Помер колишній суперник Володимира Кличка, котрий став проповідником (фото, відео)
Колишній професіональний боксер Біко Ботовамунгу, який брав участь в Олімпійських іграх і бився з українцем Володимиром Кличком, помер на 69-му році життя, повідомляє BoxingScene.
Смерть конголезця з громадянством Австрії настала внаслідок ниркової недостатності та тромбоемболії легеневої артерії — ускладнень, спричинених деменцією, яку діагностували у нього у 2024 році.
Біко Ботовамунгу народився в Заїрі (нині Демократична Республіка Конго), але 1979-го емігрував до Австрії. Через роки він розповідав, що його захоплення боксом почалося з легендарного бою «Гуркіт у джунглях» між Джорджем Форманом та Мухаммедом Алі, який він, 17-річний юнак, наживо бачив у себе на батьківщині.
Щоправда, до того, як зайнятися боксом, Ботавомунгу був професіональним борцем, відомим як Доктор Біко, і брав участь у японському промоції New Japan Pro Wrestling під псевдонімом Заїр Біко.
На аматорському рівні він став чемпіоном Австрії з боксу у важкій (1983 рік) та суперважкій (1984−1989, 1992 роках) вагах. Його крутим досягненням стала участь в Олімпійських іграх 1988 року в Сеулі, де він програв майбутньому віцечемпіону Ріддіку Боу в турнірі суперважковаговиків.
Дебютувавши на професіональному рингу 1992 року, Біко через п'ять років бився з українцем Володимиром Кличком. У 5-му раунді його тренерський кут почав сперечатися з рефері, стверджуючи, що українець застосовує заборонені прийоми. Після кількох попереджень, коли вони не залишили ринг, рефері зафіксував перемогу Кличка.
Загалом же у професіоналах Ботовамунгу провів 27 боїв, здобувши 10 перемог (усі — нокаутом!), зазнавши 16 поразок та один поєдинок завершивши внічию. Серед його суперників були такі відомі боксери, як Кріс Бьорд, Віллі Фішер, Корі Сандерс, Володимир Кличко, Ламон Брюстер, Обід Салліван, Пеле Рід, Альберт Сосновські та Луан Краснікі. Останньому, найзаповітнішому бажанню конголезця — побитися з Майком Тайсоном — не судилося збутися.
Після відходу з професіонального боксу Біко Ботовамунгу присвятив себе проповідницькій діяльності як баптистський священик і взяв участь у телешоу «Танці з зірками».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер брат-боксер легендарного Мухаммеда Алі.
Фото із соцмереж175
