Помер брат-боксер легендарного Мухаммеда Алі (фото)

У віці 82 років у хоспісі в своєму рідному місті Луїсвілл (штат Кентуккі, США) помер молодший брат легендарного американського боксера, олімпійського чемпіона та абсолютного чемпіона світу Мухаммеда Алі Рахаман Алі), повідомив у соцмережах Muhammad Ali Center.

ВІДЕО ДНЯ

«Сьогодні останній живий член сім'ї мого батька повернувся на небеса, — написала дочка Мухаммеда Алі Хана. — Мій дядько, якого ласкаво називали Роком, був людиною доброї та ніжної душі з серцем величезним, як світ. В його очах був той самий блиск, що й у мого батька, той самий світ, та сама пустота, та ж любов. Вони були близькі все своє життя, брати по крові, але друзі за вибором. Навіть у дитинстві їхній зв'язок був незвичайним. Мій батько любив брата так, ніби той був його дитиною.

У дядька Рока було золоте серце. Йому ніколи не потрібно було бути в центрі уваги, щоб сяяти, і я вірю, що тепер, з висоти, він і тато — частина чогось більшого, чогось прекрасного, чогось, що покликане допомогти зцілити цей зламаний світ.

РЕКЛАМА

Хай благословить тебе Бог, дядьку Роке. Ми нудьгуватимемо за тобою. Ти будеш любимим вічно. І коли прийде мій час, я сподіваюся, ви з татом будете поряд і чекатимете мене вдома".

Уроджений Рудольф Арнетт Клей також був професіональним боксером. З 1964 по 1972 рік він провів 18 боїв (14 перемог, 3 поразки, 1 нічия). Повісивши рукавички на цвях і прийнявши, як і брат, іслам, Рахаман Алі став головним спаринг-партнером та особистим охоронцем Мухаммеда.

З батьками

РЕКЛАМА

Мухаммед і Рахаман із 99-річною прабабусею

Пізніше Рахаман написав дві книги про свого легендарного брата — «Це брат Мухаммеда Алі! Моє життя в андеркарді» у 2014 році та «Мій брат, Мухаммед Алі. Повна біографія» у 2019 році, які були видані вісьмома мовами.

Після смерті Мухаммеда Алі у 2016 році Рахаман присвятив свій час збереженню спадщини легендарного брата через Центр Мухаммеда Алі, де спілкувався з молоддю.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу з боксу, який бився з Алі і став священиком.

Фото із соцмереж

282

Читайте нас у Facebook