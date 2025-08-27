41.08 / 41.58 47.81 / 48.45
Наука та технології

Рівень довіри до цифрових платформ залежить від кіберзахисту: експерт про роботу онлайн-сервісів

12:17 27 серпня 2025
Кіберзахист. Фото https://platforma-msb.org

Одним із визначальних чинників стабільної роботи фінансових онлайн-сервісів залишається кібербезпека. Адже при зростанні кількості користувачів цифрових платформ посилюються кіберзагрози. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на експертів ринку.

«Кібербезпека є критично важливою для кожної компанії, яка працює в онлайн-середовищі, особливо у фінансових послугах. Для нас як для оператора в індустрії гемблінгу безпека даних клієнтів і захист від кіберзагроз — пріоритет номер один. Ми активно впроваджуємо сучасні технології, щоб забезпечити нашим користувачам безпечне середовище для ігор та фінансових транзакцій», — заявив директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко.

За прогнозами аналітиків Cybersecurity Ventures у 2025 році глобальні витрати на кібербезпеку у фінансовому секторі перевищать 30 млрд доларів. При цьому найбільшими викликами для компаній залишаються фішингові атаки, використання зловмисних програм та внутрішні загрози, зокрема витік даних з боку персоналу.

Серед найефективніших технологій захисту даних учасники ринку називають мультифакторну автентифікацію, біометричні системи та використання алгоритмів штучного інтелекту для виявлення шахрайських операцій у реальному часі.

Відмічається, що окрім технологічних рішень, важливою умовою побудови ефективної системи кіберзахисту є прозорість у роботі з клієнтами, надання їм інструментів для моніторингу власних рахунків та впровадження систем оповіщення про підозрілі операції.

З огляду на тенденції, найближчими роками фінансові онлайн-сервіси будуть змушені збільшувати інвестиції у кіберзахист, адже саме від цього залежатиме рівень довіри користувачів до цифрових платформ, резюмують учасники ринку.

