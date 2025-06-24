У Casino.ua оголосили про партнерство з провайдером Push Gaming: що відомо

Онлайн-платформа Casino.ua повідомила про початок співпраці з міжнародним провайдером Push Gaming, який відомий розробкою інноваційних відеослотів, сучасною графікою та технічною адаптивністю під різні пристрої. Про це йдеться у повідомленні компанії, передає «РБК-Україна».

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«Ми уважно прислухаємося до побажань аудиторії — і співпраця з Push Gaming саме той випадок, коли запит користувачів та стратегія розвитку продукту зійшлися», — прокоментував директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Casino.ua оголосив про партнерство з провайдером Push Gaming (пресслужба)

У Casino.ua зазначили, що додавання Push Gaming до платформи стало відповіддю на інтерес з боку українських користувачів, а також частиною довгострокової стратегії розвитку.

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«Push Gaming працює на ринку вже більше десяти років і має значну аудиторію у світі завдяки постійному фокусу на досвіді користувача і технологічній досконалості», — додали в компанії.

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