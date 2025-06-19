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Глобальний злив акаунтів: фахівці попереджають про витік 16 мільярдів облікових даних Apple, Facebook, Google, Telegram та інших

16:21 19 червня 2025
Відбувся глобальний злив облікових записів Apple, Facebook, Google, Telegram та інших

Цифовий світ атакують кіберзлочинці. Ще не вщух резонанс довкола історії зі зламом російською розвідкою камер відеоспостереження на західному кордоні України, щоб шпигувати й перешкоджати надходженню західної допомоги, а дослідники кібербезпеки знову б'ють на сполох. Викрито майже 16 мільярдів облікових даних для входу, включаючи паролі. Як повідомляє Forbes, це найбільший витік в історії, що охоплює логіни, паролі та доступи до онлайн-сервісів з усього світу: від Facebook і Google до Gmail, Telegram і державних платформ.

«Це не просто витік — це план масового використання», — цитує Forbes аналітиків Cybernews, які з початку року досліджували походження понад 30 наборів даних, кожен з яких містить десятки або навіть мільярди записів. Усі, за винятком одного попередньо зафіксованого зливу, є новими. І саме це робить ситуацію ще небезпечнішою.

Ці масиви доступу структуровані у форматі: URL — логін — пароль, що дозволяє зловмисникам автоматизовано атакувати практично будь-який онлайн-ресурс. Хакери виклали у відкритий доступ найбільшу базу вкрадених даних в історії — понад 16 мільярдів пар логін/пароль від популярних сервісів: Apple, Google, Facebook, Instagram, GitHub, Telegram та інших.

«Це свіжі, масштабні розвідувальні дані, які можна використовувати як зброю», — кажуть дослідники. Як зазначає Forbes, викрадені паролі продаються в даркнеті, а користувачі — незалежно від країни чи професії — стають цілями для фішингових атак, крадіжок особистості, шантажу.

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Google вже рекомендує масово перейти на ключі доступу, ФБР попереджає не натискати на підозрілі посилання в SMS.
Провідні експерти закликають кожного взяти на себе відповідальність:

• Негайно змініть паролі — особливо на критично важливих облікових записах.
• Використовуйте менеджери паролів — нехай вони запам’ятовують складне замість вас.
• Переходьте на ключі доступу та багатофакторну автентифікацію — це реально працює.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Нацполіція затримала хакера-іноземця, якого розшукував Інтерпол.

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