Три найнебезпечніші схеми кібершахрайства в Україні: як обманюють і чи є засоби захисту

Онлайн-шахрайство в Україні нарощує масштаби, тож українців навіть просять відключати 2G на своїх смартфонах. Однак онлайн-шахрайство виходить на новий рівень, при якому зростає кількість афер з використанням ШІ та QR-кодів.

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Так, у 2024 році понад 83% усіх шахрайських операцій в Україні відбулося в Інтернеті, а середня сума однієї незаконної операції зросла на 51% - до 4761 грн. Такі дані наводить Ганна Довгальська, заступниця голови правління «Глобус Банку».

За словами Довгальської, 84% усіх збитків клієнтів пов'язані із шахрайством саме через соціальну інженерію — тобто маніпуляцію свідомістю, за якої зловмисники «переконують» людину добровільно розголосити свої персональні дані. Способів для цього багато — вони можуть представитися працівниками банку, правоохоронцем або навіть вашим родичем, голосовий deepfake сьогодні здатний на більше, ніж багатьом здається.

Серед усіх найпоширеніших шахрайських схем експерти «Глобус Банку» виділяють три особливо небезпечні:

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1) цифровий скімінг: при покупці в онлайн-магазині користувач вводить дані картки на нібито звичайному сайті. Але через прихований шкідливий код їх миттєво перехоплюють шахраї. Це відбувається непомітно — користувач навіть не здогадується про ризик;

2) Квішинг: шкідливі QR-коди, які ведуть на фейкові сайти. Їх розміщують у громадських місцях, на афішах, банкоматах або надсилають у месенджерах. Більшість користувачів не перевіряють, куди саме веде QR, і саме цим користуються шахраї;

3) шахрайство зі штучним інтелектом: завдяки штучному інтелекту шахраї створюють надпереконливі фальшиві голоси, електронні листи й навіть чат-боти.

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Хоча шахрайство через фізичні пристрої (банкомати, POS-термінали) становить лише 17% від загальної кількості випадків, Ганна Довгальська не радить втрачати пильність.

«Перед використанням терміналу або банкомату варто уважно оглянути пристрій: сторонні накладки, незвичайні деталі або „дивні“ екрани — це привід насторожитися», — каже експерт.

Серед основних порад: прикривати клавіатуру під час введення PIN-коду, вибирати безконтактну оплату та користуватися банкоматами у людних та безпечних місцях.

Фахівець підкреслює: навіть найкраща кіберсистема не врятує, якщо користувач не дотримується базових правил.

«Ми впроваджуємо нові стандарти безпеки, використовуємо найкращі антивірусні модулі та системи виявлення аномалій, але жодна технологія не замінить людської уважності. Усі клієнти мають пам'ятати: банк ніколи не запитує CVV-код, пароль, SMS-коди або PIN по телефону, у месенджерах або в листах», — підкреслює Довгальска.

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Експертка також радить дотримуватися таких правил: - ніколи не передавайте особисті дані картки — навіть якщо дзвонять з «банку» або «поліції»; - уникайте загальнодоступного Wi-Fi для входу в інтернет-банкінг чи оплати; - активуйте двофакторну автентифікацію на всіх сервісах; - скануйте QR-коди лише з перевірених джерел; - використовуйте віртуальні карти для онлайн-покупок; - підключіть повідомлення про всі транзакції.

«Ми фіксуємо зменшення кількості шахрайських операцій — і це свідчить про те, що наші спільні дії з клієнтами, колегами та Нацбанком дають позитивний результат. Але одночасно збільшується середній чек однієї афери — отже, шахраї стають більш винахідливими. Отже, боротьба та протидія злочинам залишатимуться досить актуальними й надалі», — підсумовує Ганна Довгальська.

За даними Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», за 2024 рік обсяг збитків від шахрайських операцій із платіжними картками становив 1,1 млрд грн, що на 37% більше, ніж у 2023 році. На один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства, що на 28% більше, ніж у 2023 році. При цьому лише 17% кількості шахрайських операцій були пов'язані з використанням фізичних пристроїв — більшість шахрайських випадків були зафіксовані в Інтернеті.

Середня сума однієї незаконної операції в Інтернеті у 2024 році зросла на 51% порівняно із сумою у 2023 році та становила 4 761 грн (у 2023 році — 3 150 грн). З метою мінімізації шахрайства НБУ створив ресурс «Шахрай, гудбай», на якому оприлюднює інформацію про найпоширеніші методи шахрайства та заходи безпеки, які користувачам платіжних карток необхідно застосовувати для протидії аферистам.

До речі, шахрайство за допомогою фальшивого відео процвітає і в Європі, тож його жертвами мимоволі стають і голлівудські суперзірки.

Фото Pixabay

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