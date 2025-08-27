40.49 / 41.56 47.75 / 48.40
Дозволили, але не всім: ДПСУ пояснила, хто і за яких умов зможе перетнути кордон

12:59 27 серпня 2025
Кабмін дозволив виїзд молоді за кордон. Фото зі сторінки ДПСУ

Напередодні очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила про ухвалення змін до порядку перетину державного кордону, які передбачають дозвіл на виїзд з України військовозобов'язаним громадянам віком від 18 до 22 років.

Втім, для безперешкодного перетину держкордону громадяни мають надати прикордонникам військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Про це в коментарі «Українській правді» повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко.

За його словами, ці правила набудуть чинності після того, як ухвалений документ опублікують на «Урядовому порталі».

В той же час нові правила не поширюватимуться на громадян, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Як і раніше, вони можуть виїхати за кордон лише у службове відрядження. Відмовлять у виїзді й тим особам зазначеної вікової категорії, які перебувають в розшуку

Про те, хто ще з військовозобов'язаних має право виїжджати з України під час війни, читайте на нашому сайті.

Фото зі сторінки ДПСУ в соцмережах

