Дозволили, але не всім: ДПСУ пояснила, хто і за яких умов зможе перетнути кордон

Напередодні очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила про ухвалення змін до порядку перетину державного кордону, які передбачають дозвіл на виїзд з України військовозобов'язаним громадянам віком від 18 до 22 років.

Втім, для безперешкодного перетину держкордону громадяни мають надати прикордонникам військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Про це в коментарі «Українській правді» повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко.

За його словами, ці правила набудуть чинності після того, як ухвалений документ опублікують на «Урядовому порталі».

В той же час нові правила не поширюватимуться на громадян, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Як і раніше, вони можуть виїхати за кордон лише у службове відрядження. Відмовлять у виїзді й тим особам зазначеної вікової категорії, які перебувають в розшуку

